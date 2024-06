Presidente Boric inicia gira por Europa con foco en inversión, derechos humanos y educación

Este domingo 9 de junio, el Presidente Gabriel Boric iniciará su gira por Europa. Se espera que su regreso al país se concrete el 18 de junio.

El itinerario del Jefe de Estado comenzará a partir del lunes con una visita oficial a Alemania. Su llegada estará marcada por las reuniones que sostendrá con el canciller federal, Olaf Scholz, y con el presidente federal de Alemania, Frank Walter Steinmeier.

Se espera que las conversaciones incluyan a Colonia Dignidad, cuyos terrenos serán expropiados. En entrevista con CNN, el Mandatario reveló que el canciller alemán lo invitó a trabajar en conjunto en este tema.

“Se constituyó una comisión mixta entre Chile y Alemania el año 2018 que hasta ahora no había tenido resultados concretos. Él me dijo que había una sensación de responsabilidad, que no se había asumido toda la responsabilidad que correspondía. Me dijo ‘Presidente, estoy preocupado por esto, lo invito a que trabajemos para sacarlo adelante’”, dijo Boric el pasado viernes.

CHILE - COLONIA DIGNIDAD - VILLA BAVIERA

En Alemania, además, encabezará la inauguración del Foro Económico “Chile-Germany: Strategic Partners for Global Challenges”, instancia enfocada en energías limpias, litio y tecnología. Asimismo, el Mandatario asistirá al European Southern Observatory (ESO), con el fin de fortalecer los lazos entre Chile y Alemania en materia de investigación e innovación astronómica.

Entre el 13 y 14 de junio, Boric visitará Suecia. Allí se reunirá con el primer ministro Ulf Krissterson y con el rey Carl XVI Gustaf. La agenda del Mandatario en Suecia incluye visitas al centro juvenil de prevención del delito más grande del mundo, a la empresa de vehículos Scania y a la comunidad chilena del país. Adicionalmente, sostendrá encuentros con la Plataforma de Cooperación Académica Chile Suecia (ACCESS).

El Presidente también participará en la Cumbre de la Paz por Ucrania, en Lucerna, Suiza, entre el 15 y 16 de junio.

La última parada del Mandatario será en París, donde se reunirá con su par francés Emmanuel Macron. En la capital de Francia, además, encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4 de Naciones Unidas, cuyo tema es la “Contribución de la Educación” para la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre.

En la imagen, Emmanuel Macron. REUTERS/Hannah McKay/Pool

La delegación que asistirá junto a Boric

Entre los secretarios de Estado que acompañarán al Mandatario, se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Energía, Diego Pardow; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

También asistirá el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el director ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; la directora de Invest Chile, Karla Flores; y el director de ProChile, Ignacio Fernández. En Alemania y Suecia, se sumará una delegación empresarial encabezada por la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

La delegación de parlamentarios estará compuesta por los diputados Tomás de Rementería (PS), Lorena Fríes (CS), Enrique Lee (Ind.), Vlado Mirosevic (PL), Érika Olivera (Demócratas), Marlene Pérez (UDI), Diego Schalper (RN) y Alberto Undurraga (DC); además de la senadora Ximena Órdenes (PPD) y el senador Sergio Gahona (UDI).

En tanto, algunos integrantes de la delegación científica son la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, Bruno Días y la astrónoma, Teresa Paneque.