Ante poca participación en primarias: Vodanovic (PS) acusa que “hay un incumplimiento grave del Servel por la falta de difusión”

A propósito de la poca participación en las elecciones primarias de este domingo, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, lanzó sus dardos contra del Servicio Electoral (Servel).

“Yo veo lamentable que en una elección estatal, que no es una elección voluntaria de los partidos ya que está prevista en la ley de partidos políticos, está prevista como un hito electoral la forma de elegir a los candidatos, en este caso alcaldes, no haya habido ni siquiera un letrero”, acusó la líder oficialista al ser abordada por la prensa.

En ese sentido sostuvo que “no ha habido ningún deber de información del Servel”.

No solo eso, la senadora agregó: “A mí me parece vergonzoso que el Estado de Chile no invierta en promover una fiesta de la democracia”.

“Aquí tenemos vocales, más de 200.000 vocales a lo largo de Chile, que es un gasto para el Estado. Personas que además dejan de hacer sus cosas, tuvieron que constituir las mesas ayer, como Chile es un país de personas responsables, el 90% de las mesas están constituidas a lo largo de Chile, más del 90%, pero si no hay difusión, esto no funciona”, argumentó.

Para reforzar su postura, Vodanovic acusó que “aquí hay un incumplimiento grave de parte del Servel en cuanto a la falta de difusión (...) el Estado en esto ha fallado”.

La senadora socialista no es la primera voz del oficialismo que ha criticado al Servel durante esta jornada. Y es que, su par del PC, Lautaro Carmona, señaló en la mañana que “el nivel de promoción que tuvo la primaria como recurso para resolver una candidatura, como un mecanismo democrático, fue débil”.