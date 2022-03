Piñera descarta presentar acciones legales contra mujer que lo agredió en La Moneda tras reunirse con abuelo de la joven: “Vino a pedirme disculpas y las acepté”

“Abrimos las puertas de la casa de todos para conmemorar y agradecer a los chilenos dos años de lucha contra la pandemia. Terminó con una acción que daña nuestra democracia y sana convivencia. Su abuelo vino a pedirme disculpas, las acepté y lo recibimos con el respeto que todos merecen”.

De esta forma el Presidente Sebastián Piñera hizo referencia -en su cuenta oficial de Twitter- a la agresión que sufrió durante el acto que tuvo lugar la tarde de este jueves en el Palacio de La Moneda en conmemoración de los dos años de pandemia de coronavirus en Chile.

Al finalizar la actividad una mujer se acercó con una botella de medio litro y lanzó agua sobre el Mandatario.

La joven, nieta de una persona que estaba convocada a esta ceremonia, fue reducida por la seguridad del jefe de Estado y trasladada posteriormente a la Primera Comisaría de Carabineros.

El Presidente Piñera continuó en la ceremonia y posteriormente el abuelo de la mujer se reunió con el jefe de Estado y le pidió disculpas por lo ocurrido.

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, informó luego que el Presidente, tras el encuentro con “don David” -el abuelo de la mujer-, desistió de presentar acciones legales en contra de ella.

“La agresión política, la violencia política, la agresión contra la institucionalidad de la Presidencia, ya sea para el Presidente Sebastián Piñera o para el futuro Presidente Gabriel Boric es totalmente inaceptable”, enfatizó el vocero del Ejecutivo.

Bellolio aseguró también que el hecho no respondería a un tema de protocolos de seguridad. “El problema es de aquellos que creen que la violencia es legítima y el Presidente decide no querellarse (...) Don David era parte de las personas a las cuales se iba a reconocer por su trabajo durante pandemia, prefiero no decir en qué calidad porque la verdad no quiero exponer a don David. Además que es una persona que estaba muy afectada por lo que había sucedido con su nieta, en total desacuerdo y por eso le pide disculpas al Presidente”, sostuvo.

Una mujer lanzó agua al Presidente en La Moneda tras concluir la ceremonia de conmemoración de dos años del primer caso de Covid-19 en Chile. Foto: Diego Martin/AgenciaUno.

El Presidente Sebastián Piñera fue agredido durante un acto en La Moneda. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.