Mundaca acusa que Ministerio de Seguridad fortalecería la centralización y no otorgaría “rol significativo” a los gobiernos regionales

Tras ser visado en el Senado por 35 votos a favor, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública quedó ad portas de ser despachado por el Congreso. La resolución se conocerá esta jornada, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados vote la iniciativa.

Previo a ser despachado por la Cámara Alta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, mantuvo un encuentro con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), tras el cual, su presidente Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, afirmó que no se llegó a un acuerdo.

“La ministra habla de colaborar, no de coordinar, y esto no tiene que ver con adjetivos (…) No hay acuerdo en esta materia. Creo que todos los gobernadores tenemos una opinión unánime que esta figura lo que hace es que debilita el proceso de descentralización”, sostuvo ayer el líder regional.

Foto: Mario Téllez / La Tercera.

En ese contexto, esta mañana en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el timonel de Agorechi reforzó su postura y aseguró que el eventual Ministerio de Seguridad Pública “no otorga ningún rol significativo a los gobiernos regionales, no establece mecanismos de coordinación, ni tampoco de articulación multinivel”.

En ese sentido, precisó que, en cuanto a la articulación multinivel, “no tenemos ningún tipo de articulación entre los gobiernos nacionales, entre los gobiernos regionales, y tampoco entre los gobiernos comunales”.

Por otra parte, Mundaca defendió los recursos que han invertido los gobiernos regionales en seguridad, asegurando que entre todas las administraciones que ejercieron durante los últimos cuatro años se destinaron “700 mil millones de pesos en materia de seguridad”. “Por tanto, todos los gobiernos regionales hemos hecho un aporte muy significativo en materia de seguridad”, sostuvo.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Foto: Dedvi Missene.

“Las instituciones públicas que más aportan en materia de equipamiento policial, en materia de infraestructura policial, sin duda que son los gobiernos regionales (…) por eso que nos parece que el proyecto, sin la participación de los gobiernos regionales, nos parece que lo que hace es debilitar la descentralización y, por otro lado, fortalece la centralización”, sostuvo.

En esa línea, Mundaca acusó que el proyecto ve a los gobernadores “como un ente de colaboración, nos ve como un colaborador en materia de seguridad (…) cuando se nos dice que somos un ente colaborador, la verdad que creo que hay un menoscabo por parte de lo que hacen los gobiernos regionales, y lo digo así con toda propiedad”, aseveró.

En definitiva, el nuevo ministerio contará con un secretario regional ministerial de Seguridad Pública (seremi), que será una suerte de sheriff que tendrá el mando de Carabineros y la PDI en cada zona. El seremi de Seguridad Pública dependerá del Ministerio de Seguridad, pero debe responder directamente a requerimientos del delegado regional presidencial para intervenciones en materia de orden público.

En horas de la mañana, en conversación con radio Duna, Mundaca señaló que las atribuciones del delegado presidencial y del seremi de Seguridad -a su juicio- fortalecerán “precisamente no la descentralización, sino que la centralización, dotando de más facultades a los delegados regionales presidenciales, en una figura que lo que hace también es que aumenta la burocracia del Estado en las regiones”.

Imagen referencial. Javier Salvo/ Aton Chile.

Con ello, criticó la figura de los delegados presidenciales. “Vamos a pasar de tener una autoridad designada, es decir, un delegado regional presidencial, a tener dos autoridades designadas (…) más una autoridad que somos nosotros, que somos la autoridad electa”.

“Por eso decimos que nosotros este tipo de relaciones son poco cooperativas o conflictivas también”, sostuvo.

Además, criticó que “había un compromiso presidencial de terminar con la figura de los delegados presidenciales y eso no se cumplió”.

“A esta altura, quedando tan poco tiempo (del gobierno de Boric), todos sabemos que es algo que no va a ocurrir y, por tanto, hay un incumplimiento en materia de los compromisos contraídos precisamente por el proceso de descentralización”, aseveró.