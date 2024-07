Municipalidad de Santiago renombra calle en homenaje a Carlos Caszely, el “Rey del Metro Cuadrado”

En la mañana de este sábado, en una ceremonia organizada por la Municipalidad de Santiago, la calle Arzobispo Valenzuela fue renombrada como Carlos Caszely Garrido, en homenaje al destacado exfutbolista nacional.

El reconocimiento al “Rey del Metro Cuadrado” tuvo lugar en el barrio San Eugenio, donde el exseleccionado nacional creció.

“Hoy Santiago reconoce a uno de los mayores ídolos de la historia de nuestro país, a Carlos Caszely Garrido, una persona que ha sido un gran futbolista, un gran deportista, reconocido en nuestra comuna, en el país, en el mundo y, también quiero decir, una gran persona, una persona con compromiso social, que siempre recuerda de dónde viene”, destacó la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler.

La jefa comunal, además, recordó en la instancia una conversación que tuvo con el exfutbolista: “Hago énfasis en el Caszely Garrido, porque cuando estuvimos juntos en una actividad yo le dije: «Carlos tenemos una iniciativa, ha nacido del barrio, de los vecinos, yo quisiera saber si usted está de acuerdo». Y ahí no sólo me dijo que sí, sino que también me dijo: «Recuerden siempre a mi madre». Cuando nos reunimos después de la votación del Concejo Municipal, lo primero que me preguntó fue: «¿Y pusieron Garrido?»”.

El ministro del Deporte -y reconocido exfutbolista- Jaime Pizarro, aseveró: “Hemos tenido la posibilidad de admirar a un deportista increíble. Para los que tenemos ya algunos años, seguramente recordamos cuando teníamos que prender ese televisor en blanco y negro, hacerlo unos 15 minutos antes por lo que se demoraba en conectar y tener el alicate a mano. Pero claramente para un joven, para un niño, tener ese estímulo de ver a un equipo competir, de ver a un jugador desplegarse de manera extraordinaria como lo han podido ver en las imágenes, resultó para muchos de nosotros muy motivante”.

“Esta es una expresión más para darle gracias al deporte, gracias al fútbol, y agradecerte, Carlos, por este recorrido que no solamente ha pasado por instituciones, sino que tal vez lo más importante ha sido también un reflejo de lo que es nuestro país”, añadió el ministro.

Uno de los dirigentes sociales de la comuna y vecino del barrio San Eugenio, Alejandro Correa manifestó que “destacar la figura de Carlos Caszely es un hito para nosotros, y para poner en valor el barrio San Eugenio, que está un poco desguañangado, pero es parte de nuestras poblaciones, y hay reconocer nuestras poblaciones obreras y ferroviarias”.

A su turno, Caszely Garrido quiso recordar sus orígenes en el barrio y a su familia: “Oscar Jorge René del Carmen Caszely Carrillo Puebla Encina (su padre), con todos sus nombres y todos sus apellidos, contaba historias increíbles. Olga Elsa Garrido Vázquez, mi madre... Y de ahí nace, para mí, la mujer más inteligente con la que me ha tocado compartir, mi hermana Ana María, profesora normalista. Inteligente ella, con su cabecita, yo salí inteligente con los pies. Esa fue la diferencia. Y acá, nos juntábamos los amigos a jugar. Después de estar en el colegio, yo empecé aquí”.

“Nosotros formamos el quipo los Diablos Buenos, los más chiquititos. Y jugábamos en una cancha que hicimos nosotros acá, en un verano. A chuzo y pala, con nuestras propias manos, emparejamos ese terreno, nos conseguimos unos fierros en el ferrocarril, compramos cáñamo para hacer las redes de los arcos y lo rayamos con cal. Yo nací aquí en este barrio de recuerdos hermosos de una niñez maravillosa”, rememoró el deportista.

Municipalidad de Santiago renombra calle en homenaje a Carlos Caszely, el “Rey del Metro Cuadrado” Marcelo Hernández / Aton Chile

“Es que estoy emocionado de verdad, muy emocionado porque soy un niño agradecido y un viejo de mierda agradecido. Agradecido del barrio que me dio a nacer, agradecido de la oportunidad que me dan de poder tener una calle con mi nombre, que seguramente será para toda la vida. Agradecido por algunos hijos y nietos que me acompañan y agradecido de la vida que me tocó vivir. Fui un hombre inmensamente agradecido e inmensamente feliz desde que nací hasta el 22 de febrero del año 2022″, añadió Caszely al final en referencia al fallecimiento de su esposa, María de los Ángeles Guerra.

El icónico exdelantero quiso terminar su alocución con recordando a su esposa: “El tiempo me dio la posibilidad de jugar fútbol, ir a la universidad y conocer a la mujer más importante para compartir que desgraciadamente ya no está, María de los Ángeles Guerra González. Son cosas que no se pueden olvidar. Ya llevamos dos años, cuatro meses y diecinueve días...El tiempo pasa, la vida pasa. Hay que levantarse, dicen. Cuesta levantarse cuando has tenido una compañera completa, una compañera total, cuesta levantarse. Pero ahí estamos, con el corazón negro pero aguerrido tratando de salir. Y saldremos adelante”.

“¿Cuántas pichangas jugamos en el aeródromo San Eugenio? En el Estadio del Ferro, en la cancha 2 del Ferro. Qué lindos y hermosos recuerdos”, finalizó.