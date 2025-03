Manuel Neira revela detalles inéditos del plantel de Colo Colo que jugó durante la quiebra

Manuel Neira es uno de los jugadores más queridos de Colo Colo, puesto que fue una de las figuras en el periodo de la quiebra del club. Actualmente es parte del plantel que recorre el país en el marco de la gira centenario, donde históricos baluartes del cuadro de Pedreros conmemoran el aniversario con partidos amistosos alrededor de Chile.

El exjugador de los albos aprovecha cada oportunidad para demostrarle su amor al Cacique. En esta oportunidad, en entrevista con Carlos Caszely en Radio ADN entregó detalles sobre cómo era pertenecer a la institución en esa época de dulce y agraz en el estadio Monumental.

“Fue un periodo difícil, con suerte teníamos ropa y a veces nos teníamos que duchar con agua fría. Me tocó viajar por todo Chile en bus. Jugábamos por el campeonato y al otro día salíamos a jugar un partido en una municipalidad, para juntar dinero para pagar los sueldos. Había muy poco billete, pero mucho amor a la camiseta”, narró Manolete.

El histórico jugador de los albos es parte del plantel de la gira centenario de Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport.

En este sentido, el exseleccionado nacional mencionó que el cuadro de Pedreros es una de las grandes pasiones de su vida. A causa de todo lo que le entregó el club y las vivencias que tuvo como jugador, tiene los mejores recuerdos. “Colo Colo es lo más grande que ha existido en mi vida. Colo Colo me dio una mejor calidad de vida, por eso soy tan agradecido del club”, complementó el canterano albo.

Un repaso por su trayectoria

Manuel Neira tuvo una larga carrera en el fútbol internacional. Sin embargo, el otrora delantero no evalúa de la mejor manera sus pasos por España, Argentina o México entre otros. “No me fue tan bien fuera de Chile, soy sincero. Las lesiones me jugaron una mala pasada, nunca me pude consolidar en un lugar. Cuando estuve en Las Palmas, me vine dos veces a Chile, echaba de menos a Colo Colo, y aquí me lesioné, cuando estaba en mi mejor momento, pero no me arrepiento de nada”, apuntó.

Asimismo, explicó que la mejor dupla en el ataque que conformó fue con Héctor Tapia, el flamante nuevo encargado del fútbol joven de los albos. “Nos entendíamos a la perfección, jugamos juntos desde los 9 años hasta que llegamos al primer equipo”, complementó el exariete.

Colo Colo sigue en los preparativos de cara a la celebración del centenario de la institución y la gira centenario continua el recorrido a lo largo de Chile. Mientras que el primer equipo busca superar el mal comienzo en la Liga de Primera, con la finalidad de enmendar el rumbo y llegar de la mejor manera al 19 de abril. Los dirigidos por Jorge Almirón reciben en el estadio Monumental a Everton el próximo domingo 9 a las 20:30 horas.