Vuelve a casa: Héctor Tapia vence a Esteban Paredes y regresa a Colo Colo como nuevo jefe técnico del Fútbol Joven

Colo Colo eligió a su nuevo jefe técnico del Fútbol Joven. Se trata de Héctor Tapia, quien fue designado tras una reñida votación en la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro que se celebró hoy. En ella se analizaron los distintos candidatos y sus propuestas, tal como adelantó El Deportivo.

Tito fue campeón como jugador y como técnico del Cacique fue monarca del Clausura 2014 y llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2018. “Lo importante para mí son los proyectos y, si existe uno que sea serio y que tenga ambiciones, bienvenido sea. Me interesa desarrollar el fútbol y disfrutarlo. Me gusta estar en la competencia diaria, pero la formación también me agrada mucho”, dijo hace un tiempo a radio ADN.

El otrora goleador se encuentra con el equipo de leyendas de Colo Colo, que se encuentra realizando la denominada Gira Centenario, en donde enfrentan a viejos cracks de distintos equipos a lo largo del país. Su nombre sacó cinco votos (Bloque Mosa y Club Social) y agradaba por ser formado en la institución, por su trayectoria como jugador y por su aporte como entrenador, donde ya estuvo en el fútbol formativo de los albos antes de tomar al plantel principal tras la salida de Gustavo Benítez.

Precisamente, su rival en esta elección fue Miguel Riffo, quien se quedó con las cuatro preferencias del Bloque Vial. El exdefensa también fue multicampeón en el club y tiene un perfil como formador e, incluso, llegó a conformar una dupla técnica con Tapia, donde levantaron aquella copa de 2014. No obstante, luego se distanciaron y cada uno siguió por su camino. El exseleccionado venía de ser gerente deportivo de Curicó Unido, donde tuvo un complejo paso por la entidad de la Región del Maule.

¿Y Paredes?

Esteban Paredes presentó su proyecto el martes pasado, algo que también realizó el argentino Óscar Sabino Regenhardt, coordinador de las inferiores de Boca Juniors por más de 18 años. No obstante, ninguno de los dos tuvo preferencias.

La aparición de Paredes dentro de los candidatos fue tomada por ciertos sectores como una señal de lo que puede venir en el futuro, ya que su gran aspiración es convertirse en gerente deportivo de Colo Colo, un cargo que hoy ocupa Daniel Morón.

Asimismo, en 2023 finalizó sus estudios en un diplomado de Dirección Deportiva en la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires. Hoy se desempeña en Santiago Morning.