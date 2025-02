“Nunca nos arreglamos, pese a que yo hice el esfuerzo”: la historia del quiebre entre Carlos Caszely y Leonardo Véliz

Leonardo Véliz y Carlos Caszely fueron grandes amigos y compañeros en Colo Colo y la Selección. Sin embargo, años después, cuando ambos ya se habían retirado del fútbol y compartían una sociedad, se produjo un profundo quiebre que hasta el día de hoy no se ha podido solucionar.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el Pollo recordó el distanciamiento con el Rey del Metro Cuadrado. “Con mis excompañeros de Unión Española me llevo bien con todos y con los de Colo Colo con todos, menos con uno… Usted sabe”, partió señalando el viñamarino.

Carlos Caszely y Leonardo Véliz, en la Selección. Foto: Archivo Histórico-Cedoc Copesa.

“Nunca nos arreglamos, pese a que yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso”, agregó, dando cuenta de cómo se fue dando la relación entre ambos en los últimos años.

A continuación, el Pollo relató cómo fue su último encuentro con Caszely. “En 2018, murió Alejandro Silva, nuestro compañero de Colo Colo 1973, y los de ese plantel nos organizamos para ir a su funeral en Molina. Nos juntamos en un servicentro de Vicuña Mackenna y cuando Carlos llega en su auto, me mira y entra a tomarse un café. Yo lo seguí, fui al Redbanc y cuando terminé, me acerqué y le dije que ya era hora de ponernos en la buena, que ya habían pasado muchos años de los problemas por plata que tuvimos”, contó.

La respuesta del otrora goleador fue bastante particular. “Él me miró y me dijo que antes de arreglarnos, yo debía escribir de él en una de mis columnas en La Tercera. Hasta ahí nomás llegó la conversación. Nunca más hemos hablado. Lamenté mucho el fallecimiento de su señora, María de los Ángeles, pero no pude decírselo. La verdad es que creía que aún nos quedaba tiempo para hacer cosas juntos, pero ya parece que no podrá ser”, lamentó.

Caszely y Véliz cultivaron una larga amistad. Foto: Archivo Histórico-Cedoc Copesa.

La ruptura

Ya en 2023, el extécnico de la Sub 17 que fue tercera en el Mundial de Japón 1993 abordó el tema en radio Agricultura. “Con Carlos estamos enojados, estamos peleados. En este momento estamos distanciados, pero yo creo que uno llega a una edad donde debe comenzar a cerrar heridas. A no dejar cicatrices abiertas”, indicó en esa oportunidad.

Asimismo, dio luces sobre las razones del quiebre. “Es verdad que hicimos malos negocios, pero eso ya no importa. No quiero develar más el tema, pero yo he hecho muchos esfuerzos para que volvamos a ser amigos nuevamente. Él se ha resistido”, sentenció.