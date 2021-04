The New York Times responde a Paris por reportaje sobre vacunación en Chile: “Trabajamos para reportar la verdad e interrogar al poder”

“Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times (NYT) trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo”, con esas palabras el prestigioso medio estadounidense respondió al ministro de Salud, Enrique Paris, y al vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quienes cuestionaron el reportaje sobre el avance del Covid-19 en el país.

El titular de Salud rechazó las publicaciones hechas por The Washington Post y NYT señalando que: “El Washington Post y el New York Times ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia, esta noticia no es verdad, nosotros si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos hubiesen dicho?”, planteó la autoridad y agregó, “si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado 100 veces más”.

En tanto, Bellolio declaró, “nosotros jamás hemos sido exitistas en términos de la vacuna. De ahí que hemos seguido un calendario que comenzó con las personas más críticas, los adultos mayores, y así sucesivamente y vamos bien en eso y, nunca jamás, hemos dicho que hay que relajar las medidas, sino por el contrario”, indicó en entrevista con Radio Concierto.

El NYT publicó el pasado 30 de marzo, un reportaje titulado “A pesar de la rápida campaña de vacunación contra la COVID-19 en Chile, los casos aumentan”, donde señala que “al flexibilizarse las restricciones de viaje, escuelas y actividades económicas, se creó la falsa sensación de que lo peor de la pandemia había pasado”.

El texto fue compartido por Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y economista de Salud en la Universidad de Harvard en Twitter.

Por su parte, el Post publicó un columna donde explicaba que pese al avance del proceso de inoculación los casos aumentan debido a la falta de medidas sanitarias estrictas. “Chile se posicionó en pocas semanas como el líder latinoamericano y uno de los tres primeros países a nivel mundial. Pero al mismo tiempo que el gobierno celebraba su éxito, expertos en salubridad advertían que la inoculación no podía presentarse como un hecho aislado, pues el proceso debía ir acompañado de cuarentenas”, señala el texto.