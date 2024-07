Nuevo delegado Gonzalo Durán responde a oposición por polera y asegura mantener “excelente relación” con Carabineros

El renunciado alcalde de Independencia y nuevo delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió al emplazamiento que le hicieron legisladores de oposición exigiéndole disculparse con la policía uniformada por haber usado una polera con la figura de un perro conocido como “matapacos”.

La imagen de un can de pelaje negro, que lucía una pañoleta roja al cuello en las protestas estudiantiles de la década pasada, se convirtió en ícono de las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019, cuando la figura de Carabineros se vio cuestionada por la actuación de miembros de sus filas durante la crisis social, con 460 personas con trauma ocular hasta marzo de 2020, por balines y bombas lacrimógenas disparadas en disturbios.

A principios de mayo, ante la demanda por mayor seguridad frente a una serie de homicidios a funcionarios policiales en cumplimiento de su deber, el Presidente Gabriel Boric manifestó su rechazo a la imagen, calificándola de “ofensiva y denigrante”.

Durán explicó que usó la polera con una ilustración del perro, sin intención de ofender, tras haberla recibido de regalo durante la campaña por el Apruebo en el primer proceso constituyente.

“La única polera que he usado en mi vida que ha sido objeto de controversia es una polera que me regalaron en una actividad del Apruebo en el contexto del proceso constituyente 1. Es una polera que no tiene expresión alguna en contra de ninguna institución ni persona, que no tiene expresión alguna de ofensa hacia ninguna persona. Yo tengo una larga trayectoria de trabajo colaborativo con las policías. Quiero decirles que fui jefe de seguridad en la Región Metropolitana en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Quiero decirles que durante mi ejercicio como alcalde, no, ahora estos meses, los 12 años como alcalde he trabajado codo a codo con las policías y sin perjuicio de eso. Y con el convencimiento de que para enfrentar los desafíos en materia de seguridad hay que trabajar colaborativamente siempre con las policías”, señaló.

El exalcalde dijo que conversó en su momento con el Alto Mando de la policía uniformada y aclaró el tema.

“En el contexto de la crítica que entiendo probablemente en un momento de más polarización que se produjo en algún momento por esta polera, adicionalmente tomé el resguardo de tener una extraordinaria conversación con el Alto Mando de Carabineros que ha dado completamente por superado este episodio hace mucho tiempo. Y revivirlo creo que simplemente es una manera de contribuir a nuevamente generar divisiones en torno a lo que nos une”, expuso.

Insistiendo en que mantiene “una excelente relación” con la institución uniformada, Durán dijo que esperaba reunirse con los legisladores de la región que lo emplazaron.

“Creo que este es un desafío un poco ficticio, extemporáneo. Y yo quiero reiterar, con esos mismos diputados, yo espero, y lo digo muy sinceramente, reunirme, porque entiendo que hay algunos que son de la Región Metropolitana. Porque yo creo que parlamentarios, alcaldes, cada uno de los órganos del Estado en la Región Metropolitana tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos más eficiente nuestra lucha contra la delincuencia. Ese es el motor que nos mueve”, sostuvo.