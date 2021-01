Omnium se posiciona como la nueva galería de los músicos

Al entrar al local 71 del centro comercial Omnium ubicado en Apoquindo, se escucha la canción Don’t Go Breaking My Heart, del músico británico Elton John. Juan Carlos Ponce (30), vendedor de la tienda, dice que Mercury Music lleva tres meses operando en esta nueva sucursal y añade que “se viene con todo”. Si bien se exhiben guitarras de todo tipo, la especialidad de la tienda son las baterías Alesis y los teclados Casio. Antes se encontraban en la Galería Crowne Plaza, situada en la Alameda, pero “dado el estallido, nos fuimos de ahí”, dice. Al igual que los otros locales de música de la galería, se vieron perjudicados al encontrarse en el corazón de las protestas.

Instalada un piso más arriba, en el local 151, otra tienda que migró hasta el Omnium fue EMMETT, la cual lleva más de 17 años en el mercado de los instrumentos musicales. Su dueño, Ricardo Cavieres (42), explica que en el Crowne Plaza eran “vecinos de Banco de Chile, que lo quemaron tres veces. Cada vez que lo quemaron nuestras murallas ardían”. De hecho, cuando la Iglesia de Carabineros fue incendiada el 6 de enero, “nuestra tienda fue la primera en ser saqueada, quemada, robada, vandalizada”. Ese día, EMMETT tuvo pérdidas de más de $ 20 millones en mercadería, incluyendo 60 guitarras y equipos de iluminación para eventos. Además, “cambiamos pisos, cambiamos techos, hicimos estanterías, algunas estructuras ornamentales. No alcanzamos a recuperar la inversión”.

EMMETT fue víctima de saqueos en el Crown Plaza.

El Omnium, que tiene más de 30 años de historia, está estructurado como los clásicos caracoles de los años 80. Sus pisos están bordeados por una rampa diagonal que recorre todo el centro comercial. Bajo una escalera y frente a la sala de los guardias se encuentra la oficina del administrador, Abelardo Ortiz (56), quien explica la llegada de las nuevas tiendas de música, que poco a poco posiciona al recinto como la nueva galería de los músicos. Él afirma que a mediados de 2020 los locatarios que estaban en el Crowne Plaza “se fueron pasando los datos de que aquí era un lugar tranquilo para poder trabajar y se fueron viniendo”. El principal motivo de traslado, asegura, fue la ubicación, la disponibilidad de estacionamientos y sus garantías en seguridad, como que cada negocio tenga cortina metálica. Además, Ortiz relata que para marzo se abrirán tres tiendas más: Audiomusica, Flute Service y Monkee Guitars. Con esto, ya serán ocho locales de la misma temática. “Ahora con la música ellos mismos traen sus clientes y entonces los siguen”, añade.

Para llegar a la tienda Tarará, en el local 34, hay que bajar por el espiral del centro comercial hasta el nivel -1. Desde ahí cuelgan de las paredes amarillas guitarras acústicas y eléctricas de las marcas D’Angelico, Rivolta, Eastwood, Dunable y Sawtooth. Marcial Larenas (45) es el dueño y sostiene que “hay una buena administración en la mantención” del Omnium. Si bien su plan inicial era abrir el proyecto en la galería en noviembre de 2019, “alcanzamos a replantear todo el tema porque se había iniciado el estallido y el panorama cambió”, declara. Así, empezó a buscar alternativas, “y encontramos acá un lugar que tenía ciertas similitudes al Crowne Plaza”. Principalmente, la cercanía al Metro y las dimensiones de un centro comercial más pequeño que un mall.

La tienda StudioMusic.cl se encuentra en el piso superior y puede verse desde la calle. Esta fue pionera en establecerse en el Omnium en 2019, cuando en los locales aledaños casi lo único que se podía ver eran manualidades o peluquerías. Su dueño, Carlos Nassar (38), manifiesta que le parece “increíble que estén llegando todos, me encanta. Al principio me asusté, dije ‘va a ser la competencia’, pero no es así. Es bueno que esté todo centralizado y sobre todo acá que es un lugar seguro”. Respecto a la tienda, StudioMusic ofrece diferentes instrumentos y artículos de tecnología musical, lo cual este año está teniendo un boom de interés, en especial por artículos para home studio como micrófonos, audífonos, packs de grabación, etc.

StudioMusic ha tenido un boom de ventas para home studio.

A dos locales de distancia, en un pasillo se encuentra Techincalshop. Si bien esta tienda no se alcanzó a establecer en el Crowne Plaza, para el gerente de ventas, Gabriel Moya (32), el fin de esa galería es “una pérdida”. Sin embargo, Moya dice que junto a las otras cuatro tiendas están tratando de construir en el Omnium una nueva galería para los músicos, “que se transforme en algo similar, en algo mejor”.

Respecto al comercio en la pandemia, los dueños y arrendatarios confirman que han tenido un buen año gracias a las compras vía web.