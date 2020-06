Paris cambia puesta en escena y dice que incluirán fallecidos probables de Covid-19

Una mesa conformada por cinco personas, al estilo de un panel, y Enrique Paris sentado al medio. Esta fue la forma que estrenó el recién nombrado ministro de Salud para entregar el reporte diario del avance del coronavirus en el país.

En la instancia, además de Paris, estuvieron presentes otros dos nombres que aparecían con regularidad cuando la cartera estaba comandada por Jaime Mañalich: los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga. Sin embargo, esta vez también figuraron personas ajenas a la cúpula ministerial: el jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, y el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Tomás Regueira.

El incorporar nuevos actores de la sociedad científica en la vocería es la forma de dar un giro a la gestión de Mañalich, quien no había tenido la misma llegada con estas personas. Fuentes de gobierno dicen que el cambio de formato estaba decidido desde antes y que fue requerido por el Presidente Sebastián Piñera. Así, con el nuevo ministro se busca dar un sello dialogante, con mayor disposición de convocatoria y que ayude a fortalecer la transparencia.

De hecho, con ese mensaje Paris comenzó ayer su primer reporte diario como secretario de Estado. “Vamos a seguir fortaleciendo la atención primaria, porque consideramos que es fundamental (…). En segundo lugar, recordar que nuestra estrategia sigue siendo detectar, haciendo muchos exámenes, tratar y aislar (…). En tercer lugar, nuestra estrategia tiene que ver con el diálogo, con acoger las críticas, con escuchar a la gente que quiere opinar, tener una relación muy fluida con las sociedades científicas”, dijo el médico.

El objetivo es continuar en esta línea y que el panel incluya a distintos miembros del Consejo Asesor Covid-19 y expertos que tengan llegada con la ciudadanía. Sobre esto, el epidemiólogo de la U. de Chile Gabriel Cavada aseguró que “hay un cambio comunicacional bastante grande por parte del ministro. Creo que es fundamental que se integre a las sociedades científicas, a la academia. Es un estilo mucho más cercano e integrativo que el que tenía el ministro Mañalich”.

Pese a los desencuentros que ha tenido Paris en el Consejo Asesor Covid-19 con la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches (el ministro respaldaba la gestión del Ejecutivo cuando aún no era parte del gabinete), el secretario general del organismo, José Miguel Bernucci, valoró el nuevo modelo de vocería. “Probablemente va como señal, no como resultado referente a lo solicitado de cambio de estrategia para enfrentar la pandemia, pero también sobre cómo se toman las decisiones, y eso creemos como colegio que es positivo. Esperamos que esto no sea solo una señal y se trasforme en el cambio de diseño que se está solicitando”, señaló Bernucci.

Nuevo conteo

Luego de los cambios de metodología en el conteo de muertos por coronavirus y la publicación de Ciper, en que se expone que el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (Deis) reporta más fallecimientos a la Organización Mundial de la Salud porque cuenta los decesos cuando todavía no tienen examen PCR positivo, Araos señaló que agregarán las muertes probables en los reportes del Minsal. “Esto va a ser un enorme avance y durante la semana les vamos a ir contando la forma y la temporalidad en que esto va a ocurrir”, indicó el epidemiólogo.

Según lo informado ayer, los nuevos contagios llegaron a 6.938, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Y con esto, el total acumulado de afectados ascendió a 174.293.

Otro dato estadístico se conoció durante la tarde de ayer. El Ministerio de Ciencias actualizó su registro de conteo de fallecidos, que utiliza el criterio de la inscripción de defunciones en el Registro Civil. Este arrojó que en 17 días consecutivos (entre el 26 de mayo y el 11 de junio) ocurrieron más de 100 muertos por jornada. Los peaks fueron los días 3 y 9 de junio, con 140 decesos cada día.

En total, los fallecidos por el virus informados por el gobierno llegan a los 3.323.