Parlamentarios y dirigentes sindicales de Codelco elevan presión por alza de contagios en Calama y exigen aumentar medidas

Los senadores Guido Girardi y Pedro Araya, junto a las diputadas Marcela Hernando y Catalina Pérez, el vocero de la mesa social de Calama, doctor Juan Carrillo; el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta y los dirigentes sindicales Duncan Araya (supervisores) y Miguel Veliz (Chuquicamata) manifestaron su preocupación por la situación que vive la capital de la provincia del Loa por los aumentos de casos de contagios de coronavirus.

Según afirmaron la tasa de positividad llega al 50% de los exámenes que se toman en los hospitales y a un 80% en la atención primaria.

Por eso solicitaron decretar cuarentena total en la provincia del Loa, el cierre del aeropuerto de Calama, impedir los viajes en bus, paralizar paulatinamente la división de Codelco, distrito norte, instalar un hospital modular, y reforzar el personal de salud.

Al respecto, el senador Girardi dijo que “la estrategia sanitaria para la Región de Antofagasta fracasó totalmente y de manera particular en Calama donde están teniendo cifras de contagio inmanejable si no se toman medidas urgentes”.

Aseveró que “la región tiene, sumando los casos probables, cerca de tres mil activos que debieran estar aislados en residencias sanitarias y no en sus casas y hay sólo 250 personas en esas condiciones, el resto, más del 90%, no tiene los resguardos sanitarios adecuados y va a seguir contagiando”.

Además, indicó, que “en Calama, sumando los probables, deben ser dos mil los covid positivos y entre 10 mil a 20 mil los casos cercanos que debieran estar en residencias sanitarias o en cuarentenas estrictas. Pero estas sólo detienen la velocidad de la infección, pero hay que cerrar la llave de los contagios para contener la pandemia”.

“La gran mayoría de los contagiados son accidentes laborales porque se infectaron en su lugar de trabajo o en el trayecto. Aquí hay un notable abandono de la responsabilidad de las mutuales y hay que analizar acciones legales de ellas por su falta de compromiso”.

Paralizar faenas en Codelco

Por su parte el senador Pedro Araya dijo que “la situación en la provincia de El Loa es bastante dramática. A mí juicio esto se debe a que el Gobierno no quiere tomar decisiones que sabemos van a impactar en el tema económico del país”.

Y agregó “hay que paralizar paulatinamente la división de Codelco, distrito norte, como han planteado dirigentes del cobre, con quienes hemos estado en contacto permanente por estos días. Quiero enfatizar, además, que la red de salud de la Región de Antofagasta, y en especial de la provincia del Loa, está absolutamente colapsada. Una exigencia hacia el Gobierno es poder contar con un hospital modular, pero también con refuerzo de personal”.

En tanto el doctor Juan Carrillo afirmó que “es necesario detener la actividad minera porque la concentración no sólo es en la faena sino también en viajes. Otras divisiones tienen muy alta proporción de trabajadores que no residen en la región. Y lo mismo pasa con las empresas contratistas. Se concentran en lugares de alimentación, hospedaje y recreación, ahí se transmite el virus”.

Patricio Elgueta, presidente de la FTC, dijo que “hay ocultamiento de cifras y emplazamos a las autoridades a que las transparenten. La empresa responsabiliza a los trabajadores de la crisis sanitaria pero son ellos quienes debieran velar por salud sus trabajadores. Codelco debe dar señal potente, como empresa estatal, que la vida esta sobre el tema económico”

Miguel Veliz del sindicato 3 de Chuquicamata dijo que la “situación de Codelco es producto del mal manejo de sus ejecutivos que amenazan a los trabajadores si intentar paralizar las faenas por 14 días para efectuar las cuarentenas efectivas”.

El dirigente Duncan Araya afirmó que “Codelco no cuida ni la vida ni salud de los trabajadores. No hay jornadas especiales. No toman en cuenta opiniones de expertos; debatir la extensión de las jornadas es tema de expertos y ellos dicen que debieran ser 14 x 14 hay política corporativa para la fijación de las jornadas. Los ingenieros toman decisiones de salud y eso no puede ser”.