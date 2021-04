Paula Labra, seremi de Salud Metropolitana, sobre más de mil sumarios por fiestas clandestinas: “No queremos cobrar multas, el llamado es a que tomemos conciencia”

FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Esta mañana la autoridad sanitaria metropolitana junto al alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, hicieron un llamado público a la población menor a 50 años a que concurran a los centros de vacunación. Esto tras la baja asistencia de este grupo etario a su correspondiente inoculación y el alza de casos en este segmento de la población. "Los que no creen en la pandemia son los más jóvenes, quienes no han tomado el peso de la crisis sanitaria. No tienen percepción de riesgo y creen que a ellos no les va a afectar", dijo Labra.