Pavimentación de 140 km de la Carretera Austral comprometidos por Boric hace casi dos años alcanza un 14,3% de avance

“Vamos a modificar el convenio de programación de la Ruta 7 (...) para actualizarlo y avanzar en más allá de los 140 kilómetros”, anunció el Presidente Gabriel Boric en enero del año pasado durante una visita en Puerto Ingeniero Ibáñez, en la Región de Aysén.

En esa oportunidad el Mandatario comprometió que durante su mandato -entre 2022 y 2026- quedaría pavimentada la extensión de la Carretera Austral, que forma parte de cuatro comunas de la provincia de Palena, y diez comunas en la Región de Aysén.

Boric señaló en su momento que debido a las complicaciones que trajo consigo la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera no cumplió su compromiso de pavimentar otro tramo de 140 kilómetros de la Carretera Austral y solo se pavimentaron aproximadamente 50.

“Actualmente, el 45% de la ruta -1.086 kilómetros entre Puerto Montt, en Los Lagos, y Puerto Yungay, en Aysén- está pavimentado y avanzamos aproximadamente 15 kilómetros por año. A este ritmo terminaríamos en 30 años más. Este plan busca avanzar más rápido e igualar las oportunidades de esta región con el resto del país”, dijo el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Muñoz.

Hoy el proyecto dirigido por el MOP cuenta con solo 20,10 kilómetros de obras terminadas, es decir, el 14,3% respecto de la meta final, según informó el ministerio a La Tercera. A eso se suman 3,70 km de obras en ejecución, 49,70 km en adjudicación, 14 km en licitación.

Según explicaron desde el MOP, en lo que queda de 2024 se esperan licitar 32,50 km de obras y otros 29 km en 2025. “Todo ello nos da un total de 149 kilómetros solo en Ruta 7 para las regiones de Los Lagos y Aysén”, agregaron.

En un principio, el proyecto se ejecutaría en los tramos Cruce Bahía Murta a Puente El Belga, comuna de Río Ibáñez (17 kilómetros); tramo Confluencia Baker y Neff a Puente Chacabuco, comuna de Cochrane (17 kilómetros); y tramo Límite Sur Parque Patagonia, comuna de Cochrane (5 kilómetros). A esto se suma la reposición de los puentes Palena y Roselot.

“Me comprometo a conversar y sacar adelante un plan que vaya más rápido para la Región de Aysén y que podamos sacar adelante y conectar a los lugares más recónditos de esta región”, indicó Boric.

El exalcalde de Cochrane, Jorge Calderón (PR), lamenta el escaso avance y sostiene que el escaso avance de las obras se relaciona también con la situación financiera de las empresas que operan en la zona, varias de las cuales están en quiebra.

“El anuncio fue muy grande y diría que los habitantes y las autoridades del sur de la Región de Aysén claramente lo visualizamos como un tremendo desafío. Pero lamentablemente ha habido poco avance. Eso es una realidad”, comentó la exautoridad.

¿Las razones?: “Muchas de las empresas que se dedicaban a pavimentar o que históricamente han estado pavimentando la Ruta 7, se fueron o se declararon en quiebra. Muchos proyectos o varios proyectos que estaban adjudicados no pudieron mantenerse en operación (...)”, añadió.

Un ejemplo emblemático fue la empresa Claro Vicuña, en el sector de Alcantarilla Cascada, Laguna Verde, sumado al incumplimiento de contrato de la empresa Santa Fe, que tenía el tramo cerca a Puerto Tranquilo.

Aunque uno que sí logró avanzar -que se había licitado en 2021 para cinco kilómetros de pavimentación en Cochrane- pero con críticas de la comunidad, fue la empresa Conpax.

El proyecto original en la zona, que inicialmente consideraba cuatro pistas en un sector de 600 a 800 metros, se redujo a dos “para no destruir las redes de agua potable y alcantarillado”, sostuvo Natalia Petersen, secretaria del Comité Entrada Norte de Cochrane. Por lo mismo, la responsabilidad se apuntó al MOP al no incorporar al contrato nuevas obras indispensables para resolver los cambios que no fueron considerados en el diseño original.

“Es triste, porque algo que venía a ser desarrollo y progreso para nosotros acá, que tanto necesitamos en la carretera, ha sido más bien un dolor de cabeza. Sumado a que además la geometría de la carretera, la pavimentación, dejó en cotas desfavorables algunas casas que quedaban así como al frente de la Carretera Austral. Entonces hay gente que quedó con las cotas hacia arriba, que quedaron sobre la Carretera Austral, otras que quedaron abajo. Fue un desastre y como vecinos no tenemos respuesta”, aseveró Petersen.

Como sea, desde el MOP sostienen que para 2025, se contempla una inversión aproximada de $ 41.000 millones en Ruta 7, lo que considera obras, diseños y asesorías.