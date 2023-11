PDI desbarató nueve bandas dedicadas al secuestro en 2022: la mayoría de los detenidos eran extranjeros

Uno de los delitos que se ha tomado la agenda durante los últimos días es el secuestro. Esto, luego de que se registrara el secuestro del empresario Rudy Basualdo en la comuna de Rancagua. Un grupo de sujetos en dos vehículos sacaron al hombre de 50 desde su empresa de fierros y lo mantuvieron cautivo por 38 horas. Lo liberaron tras el pago de cerca de $40 millones.

Donde también se pagó un rescate fue en Iquique, luego de que un joven fuera secuestrado a la salida de un local nocturno. Según se informó, los delincuentes solicitaron un rescate de $30 millones. La familia logró recaudar $10 millones, por lo tanto, pagó la recompensa de forma parcial y el joven fue liberado.

Ayer, el gobierno y la fiscalía anunciaron la creación de un nuevo equipo, bautizado como Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que ya está operativo y que se dedicará a los casos del crimen organizado, entre ellos secuestros y homicidios.

Así las cosas, el jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), Hassel Barrientos, abordó esta mañana la ocurrencia de estos hechos, señalando que comenzaron a tener mayor frecuencia en 2021.

“Las primeras investigaciones ya arrojaban antecedentes que estas bandas criminales estaban compuestas por personas que venían del extranjero, muchos de ellos en condición migratoria irregular, con ingresos clandestinos al país, los que empezaron a modificar este modus operandi, que primero iba enfocado a secuestrar a personas de su misma nacionalidad”, dijo en entrevista con radio ADN. “Con la frecuencia de estos casos tuvimos que evolucionar respecto a cómo abordarlos y también cómo investigarlos”, añadió.

Hassel detalló los protocolos de su unidad ante un eventual caso de este tipo. “La primera, avocar todos los medios técnicos y humanos para la liberación de la víctima sana y salva. La segunda fase es identificar y situar a los autores del delito. Y la tercera fase es la operación policial que está destinada a la detención de los autores y a desbaratar a la organización o estructura criminal detrás de estos secuestros”.

El detective no profundizó en el caso de Rancagua. Eso sí, al ser consultado por el pago de rescate, señaló: “En los protocolos de negociación, nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas de cautiverio. No obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, sobre todo cuando son de bandas criminales extranjeras, y triangulan estas extorsiones a familiares de las mismas víctimas, que son extranjeras, al extranjero. Nosotros tampoco podemos negar que la familia, quizás, de forma paralela, pueda realizar un pago por la liberación de la víctima en cautiverio”.

“Es una investigación muy delicada, muy reservada y hay que ser muy cauteloso sobre todo en el proceso de negociación”, agregó.

PDI desbarató nueve bandas criminales

Por otro lado, el detective entregó información de los casos ocurridos en 2022, donde la PDI desbarató nueve bandas criminales.

“Esencialmente, en las operaciones del año pasado, en su gran mayoría correspondía a detenidos de nacionalidad extranjera. Se trataba de secuestros extorsivos donde privaban de libertad a su víctima, la trasladaban a un lugar de cautiverio y otro grupo de esta misma banda criminal, que trabaja muy compartimentado en este tipo de delitos, generaba las extorsiones a fin de exigir dinero por la liberación de estas víctimas que se encontraban en cautiverio”, comentó.

PDI desbarató nueve bandas dedicadas al secuestro en 2022: la mayoría de los detenidos eran extranjeros

Respecto a la cifra de secuestros, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció el aumento de los secuestros en Chile. Según datos del Ministerio Público, se registró un aumentó del 67,8% en este tipo de crímenes de 2021 a 2022: mientras que en el primer año se iniciaron 492 investigaciones, esa cifra incrementó a 826 el año pasado. El líder del ente persecutor informó que solicitaron capacitación técnica a Colombia.

Hassel precisó que este año la PDI ha realizado 118 concurrencias a primeras diligencias por denuncias de secuestros. Pero de esa cifra, en 45 casos se corroboró que hubo hecho de esas características. Eso sí, dijo que “hay un aumento evidente”.