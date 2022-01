PDI incauta 48.000 comprimidos de medicamentos en feria libre de Independencia

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Ambientales y de Salud Pública (Bridesma) de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron a la feria libre Guanacos de Independencia, en la zona norte de la Región Metropolitana, detectando a dos hombres de nacionalidad venezolana -en situación migratoria irregular- que comercializaban medicamentos sin contar con la autorización de la autoridad sanitaria.

Se incautaron 48.000 comprimidos de antidepresivos, inductores de sueño, antibióticos, antipiréticos, antifúngicos, entre otros, que deben expenderse bajo receta médica y mantenerse bajo ciertas condiciones de almacenaje.

Ambos sujetos fueron detenidos y quedaron apercibidos.

El subprefecto Luis Mardones de la Bridesma Metropolitana detalló que la acción tuvo lugar ante la detección de una “proliferación de la venta irregular de medicamentos en la Región Metropolitana”.

Desde el Instituto de Salud Pública se llamó a no recurrir al comercio ilegal de medicamentos, advirtiendo de los riesgos asociados a la compra de productos farmacéuticos en la calle, en redes sociales, en sitios web no autorizados y cualquier otro lugar que no sea una farmacia.

“Medicamentos que hemos requisado estaban a más de 40°, y usados de mala manera pueden causar la muerte”, señaló el director (s) del ISP, Heriberto García, llamando “a la ciudadanía a comprar medicamentos en establecimientos farmacéuticos”.