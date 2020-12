PDI indaga muerte de mujer durante cirugía plástica en clínica en Providencia

Una mujer de 39 años falleció la tarde de este lunes mientras se le realizaba una cirugía plástica en la Clínica Edelweisse, ubicada en la calle Miguel Claro, en la comuna de Providencia.

Según antecedentes entregados por familiares la víctima fatal, esta estaba siendo sometida a una abdominoplastía y una mamoplastía cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La abogada de la familia, Ángela Hormazábal, afirmó a la prensa que “aquí hubo una clara negligencia medica del doctor y de la clínica. Esta persona murió porque el doctor no está inscrito en la Conacem (Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas), no está inscrito en el Colegio Médico y no puede operar acá en Chile (...), por lo tanto esta persona murió porque el médico cometió una grave error”.

Además, denunció que la clínica “no tenía ningún tipo de elementos ni maquinaria especializada para hacer algún tipo de reanimación, tampoco llegó el SAMU y tampoco la derivaron a ningún recinto asistencial”.

La Brigada de Homicidios de la PDI llegó al centro médico para realizar las primeras diligencias.