Este sábado, el Presidente Gabriel Boric reiteró que el Gobierno de Chile no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y enfatizó que no se validará “ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

A través de X, el Mandatario indicó que durante el 3 de agosto, se reunió con el canciller Alberto van Klaveren y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó durante la misma jornada al país junto a personal diplomático.

Esto último, a raíz de la “intempestiva e injustificada expulsión” desde Venezuela, dijo el Presidente Boric.

Presidente Boric se reúne con embajador Gazmuri tras expulsión desde Venezuela y subraya que “no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro”

“Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”, enfatizó el Jefe de Estado.

En esa línea, manifestó: “Hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”.

Las palabras del Presidente Boric se conocen la misma jornada en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordara los resultados de la elección presidencial del pasado domingo en Venezuela.

Temprano, durante la jornada sabatina, el canciller fue consultado sobre si La Moneda reconocerá como ganador de los comicios a Edmundo González en lugar de Nicolás Maduro, ante lo cual indicó que “cualquier proclamación de ganadores es prematura”.

“Respetamos mucho la figura de Edmundo González, creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado”, comentó el canciller van Klaveren.