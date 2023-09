Presidente Boric valora figura de Allende y vuelve a criticar al régimen de Ortega ante miembros de la OEA

El Presidente Gabriel Boric participó durante la tarde de este viernes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde destacó la figura de Salvador Allende y también reiteró sus críticas hacia Daniel Ortega y el régimen que mantiene en Nicaragua, además de relevar la carta de compromiso con la democracia y derechos humanos que firmó junto a ex presidentes.

Precedido por la presentación que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacando las ideas del Mandatario chileno, también aseguró que el fallecido expresidente Allende corresponde a un “mártir de la defensa de la democracia” y que “los mártires son inmortales, al igual que sus ideas, al igual que sus banderas”.

En ese sentido, el Presidente Boric, quien se dirigió durante 33 minutos ante los Estados miembros permanentes en el consejo del organismo internacional, agradeció la asistencia del canciller Alberto Van Klaveren y del senador Ricardo Lagos Weber. También destacó la asistencia del ex parlamentario Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado ministro de Allende, Orlando Letelier.

En su discurso, el jefe de Estado destacó la figura de Allende, nombre que recibió una de las puertas del edificio de la OEA. “Mirando la historia, les agradezco profundamente la deferencia que han tenido de aceptar la propuesta de nombrar la puerta principal de este edificio con el nombre de Salvador Allende, porque Salvador Allende no es solo el hombre que muere en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, es también el político latinoamericano que durante toda su vida pública, actuó en función de estrictos códigos democráticos y hasta el final confió en que las crisis políticas se resolvían con más democracia y no con menos, y es el aprendizaje que nosotros hemos tomado”, sostuvo el Presidente Boric.

Sin embargo, reflexionó respecto al 11 de septiembre de hace 50 años, que “desgraciadamente la fuerza y en ese momento, la traición logró imponerse y eso nos llevó a una noche larga de 17 años, pero hoy el recuerdo no solo de su sacrificio sino de su trayectoria sigue presente en muchas de nuestras sociedades y apostaría que en parte importante de vuestros países o en también en países de otras partes del mundo, hay alguna casita, algún consultorio, algún hospital, que se llama Salvador Allende”, afirmó Boric, quien explicó que su figura no se traduce en traer la política del siglo XX hasta el año 2023.

Respecto al Plan Nacional de Búsqueda que se lanzó con motivo de los 50 años del Golpe de Estado, el Mandatario afirmó que la política de Estado se creó “porque todavía nos faltan más de 1.100 chilenos y chilenas que están detenidos desaparecidos y no podemos ser indiferentes frente a esa historia -que sigue doliendo- porque los traumas son intergeneracionales y se transmiten de generación en generación”.

“Cuando no somos capaces de mirarnos a los ojos, de enfrentarlo, corremos el riesgo que se repita”, reflexionó el Presidente Boric.

En ese sentido, también abordó los desafíos que enfrenta la democracia y destacó la carta de compromiso en defensa de esta y de los derechos humanos que firmó con los ex presidentes de Chile. “Ustedes saben que con los ex presidentes a veces pensamos muy distinto, con algunos tenemos más complicidad que con otros, pero es importante que podamos juntarnos habiendo sido representantes de nuestros pueblos”, sostuvo.

Respecto al mecanismo social, afirmó que “no queremos que eso se vuelva a quebrar (...) vemos como se corroe con la corrupción, vemos como se correo cuando no somos capaces de cumplirle a nuestros jubilados, cuando no somos capaces de hacernos cargo de bolsones tremendos de pobreza, entonces el llamado a la acción en estos temas es urgente y no solo retórico”.

“Por eso uno siempre busca inspiración en la historia. (...) pero como generación de recambio en política, entendemos que el mundo y los países no se refundan todos los años y los gobiernos, sino que tenemos que tener una continuidad y tenemos que aprender de las experiencias y errores de quienes nos antecedieron”, añadió el Presidente.

“Si cada elección significa refundación, al final los que sufren son nuestros pueblos”, aseguró Boric.

Reitera críticas a Daniel Ortega

En medio de su intervención ante los miembros permanentes del Consejo de la OEA, el Presidente Boric destacó que, en su postura por los derechos humanos, no se trata de “pontificar” respecto a quienes comenten las violaciones a los derechos fundamentales.

“Nos duele tanto Nicaragua y sé que en noviembre se cumple el periodo de denuncia de la carta de la OEA y con ello el retiro de Nicaragua de este foro, sin embargo, el retirarse de este foro no extingue desde ningún punto de vista los compromisos con el sistema interamericano de derechos humanos y su obligación tantas veces incumplidas en los últimos años, de responder con acciones correctivas concretas a las decisiones a la decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, destacó el Mandatario.

“Nos duele Nicaragua como ayer a ustedes les dolía Chile y cuando vemos que eso pasa en otros países, queremos colaborar, no se trata de pontificar, en nuestra Patria también nos equivocamos muchas veces, sino que tengamos frente a estos temas el mismo estándar (...) como que es inaceptable quitarle la nacionalidad a una persona por oponerse a un gobierno”, afirmó el Mandatario, quien destacó la situación de Orlando Letelier, a quien la dictadura encabezada por Augusto Pinochet le quitó la nacionalidad y luego propició el atentado que le costó la vida en un atentado perpetrado en Washington, Estados Unidos.