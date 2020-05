Presidente del CPLT señala que es “deseable y necesario” difundir actas de la Mesa Social Covid-19

Tras la solicitud hecha por algunos de los integrantes de la Mesa Social Covid-19, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, calificó de “relevante, deseable y necesario” el acceso público a las actas formales de la instancia de trabajo que reúne a diversos actores de sociedad civil y autoridades de Gobierno para abordar la pandemia de coronavirus.

“La Mesa Social cumple, efectivamente, un rol público en el marco de la gestión de la emergencia sanitaria, por lo que consideramos deseable que se otorgue debida publicidad a sus actas”, sostuvo el abogado.

Jorge Jaraquemada hizo hincapié en la relevancia de poner a disposición de la ciudadanía información oficial de manera proactiva en el contexto de la emergencia sanitaria.

“Creemos que este esfuerzo es necesario para que la ciudadanía pueda conocer las materias sobre las que se pronuncian, sus sugerencias al Ejecutivo y sus acuerdos, en el caso que los adopte, además de información sobre sus sesiones y quienes asisten”, argumentó.

“Desde el Consejo hemos insistido en la necesidad de avanzar en materia de transparencia proactiva en el marco de la pandemia”, agregó, junto con precisar que en este caso en particular el llamado aplica dado que la Mesa Social no está sujeta a las obligaciones de la Ley de Transparencia, puesto que no se trata de un organismo del Estado.

En relación a los contenidos de las actas, uno de los aspectos que han esgrimido desde el Colegio Médico para solicitar su publicidad es que se conozcan detalles de los acuerdos que toma la mesa.

Jaraquemada sostuvo que aquello “es clave para legitimar las decisiones que toman las autoridades y las medidas que implementa el Ejecutivo, que éstas sean informadas y comprendidas por las personas que deben colaborar, muchas veces, con el cumplimiento de estas acciones”.