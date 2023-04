Providencia: alcaldesa Matthei anuncia clausura de local nocturno donde se registró una riña que terminó en balacera

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció la clausura de la discoteca Menga, lugar ubicado en Manuel Montt y donde anoche se generó una riña que terminó con una balacera en el exterior.

El hecho ocurrió durante la madrugada y terminó con dos hombres heridos: uno a bala y el otro con un corte de arma blanca. Ambos fueron llevados hasta un centro asistencial.

Por la mañana, la jefa comunal dijo que el local, orientado a la rumba colombiana, ya tenía historial de casos de violencia. “Es un local problemático”, dijo Matthei, y agregó que el recinto había sido fiscalizado 24 veces en el último tiempo.

Más tarde, Matthei acudió al lugar y dijo que se le realizaron nuevas inspecciones, que permitieron la orden de clausura. En detalle, señaló que se detectaron cuatro faltas.

“Habían estado arrendando el segundo piso y no tienen patente para arrendar a terceros. Ahí aparentemente se hacían eventos y vendían alcohol. Por lo tanto, hay una multa por tener alcohol donde no podían y hay otra multa por arrendar el local sin tener la patente debida. Después hay también un informe de bomberos que dice que está clausurada una de las salidas y si se hubiera provocado una balacera al interior habría habido muchos problemas para poder salir. Y, finalmente, encontramos algunas obras que no tenía los permisos de la Dirección de Obras Municipales como corresponde”, explicó.

“Teníamos muchos reclamos de vecinos, aproximadamente 56″, comentó Matthei. “A raíz de lo de anoche hicimos una fiscalización de muchísima mayor envergadura”, cerró.

Por otra parte, la Policía de Investigaciones requisó las cámaras de seguridad del sector para indagar el caso. Así las cosas, la fiscal Carmen Gloria Torres señaló que se ubicó una patente de un vehículo involucrado en el hecho. “La persona que habría disparado esta arma de fuego, subió a este vehículo y huyó del lugar”.