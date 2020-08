Providencia y Santiago se preparan para dejar el confinamiento

El ministro de Salud, Enrique Paris, lo ha aclarado en más de una ocasión: es el comité de emergencia, en su conjunto, el cual decide si una comuna sale o no del confinamiento. La mesa, a la que asisten las autoridades sanitarias del país, el Presidente Sebastián Piñera, parte del comité político, algunos ministros sectoriales y expertos, debe definir hoy si estima que Providencia y Santiago están en condiciones sanitarias (ver infografía) para salir de la prolongada cuarentena y transitar a fase de transición. Esto implicará, entre otras cosas, terminar con el confinamiento de lunes a viernes.

En este sentido, este martes Paris destacó que las siete comunas de la Región Metropolitana que pasaron ya a esta etapa han evolucionado positivamente.

A pesar de que el plan del gobierno ha despertado ciertas dudas en algunos sectores, las cifras regionales son positivas. El salubrista de la Universidad de Chile Mauricio Canals dice que el número reproductivo del virus en Santiago es de 0,88 y la tasa de contagios es de 9,51 por 100 mil habitantes. “El peligro es la trazabilidad. Si no es adecuada, cualquier número será riesgoso para desconfinar. Si es que se logra trazar realmente el 80% de los casos antes de los dos días desde el inicio de los síntomas y no desde que se les notificó el resultado de la PCR, los riesgos disminuyen”, dice Canals.

El epidemiólogo de la misma casa de estudios Gabriel Cavada coincide en este último punto. “La trazabilidad hasta ahora ha sido bien débil. Yo diría que se empezó a asumir en serio durante julio y probablemente todavía no esté lo suficientemente montada como para hacer una trazabilidad efectiva, donde, además, esta pueda ser evaluada con cifras disponibles para todos y que sean confiables”, afirma el académico.

Por eso mismo, desde el Colegio Médico solicitan “total transparencia” para todos los indicadores a nivel comunal. “Es muy importante, previo a sumar nuevas zonas al desconfinamiento, que se puedan tanto optimizar los indicadores como también transparentar lo que está guiando el paso a paso, si no este plan no tiene sentido”, dice Francisca Crispi, integrante del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico.

Fiscalizar el comercio

Las comunas de Santiago y Providencia ya están trabajando en algunas medidas de preparación ante una eventual apertura. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, explicó que en miras al desconfinamiento, se aumentará la fiscalización, con el fin de que cuando abra “el pequeño comercio, no acudan personas que provienen de zonas que están en cuarentena”. Añadió que para la etapa en que puedan funcionar los restaurantes, se están eligiendo algunas calles para poder cerrarlas temporalmente, con el fin de que los locales instalen sillas y mesas en el exterior, para generar más espacio y así lograr el distanciamiento social.

Otro eje anunciado por la alcaldesa es que en las plazas y parques se adoptarán medidas para no generar aglomeraciones. Se inició un plan piloto en el Parque Inés de Suárez, donde se dejaron espacios libres en los bancos y se demarcaron áreas para que las personas puedan hacer picnics, pero no se podrán usar los juegos infantiles. Consultada respecto de la apertura de centros comerciales, agregó que “hay que ser muy cuidadosos. Por el momento, creo que no están dadas las condiciones”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que la comuna “se está preparando para la apertura con fiscalización en el comercio, que arriesga multas si vienen personas de zonas que están en cuarentena a trabajar”. Agregó que “no queremos retroceder a una etapa inicial”, por lo que también se fortalecerán las acciones en el área de la salud, como el testeo en los barrios y la trazabilidad de los casos (el 88% tiene seguimiento).

La epidemióloga e integrante del consejo asesor María Teresa Valenzuela apunta que si se quiere pensar en la reapertura, sobre todo de Santiago, se debe fiscalizar el comercio ambulante, que incluso se ha mantenido a lo largo del confinamiento. “Eso no podría seguir si es que reabrimos, pues ahí es donde se aglomeran las personas. Y dentro de todo el cúmulo de funciones que debe cumplir la Seremi, eso tiene que ser una tarea fundamental, no propiciar lugares de Santiago o de Providencia donde las personas puedan congregarse”.

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, explica que la reapertura de Santiago y Providencia ayudará a que se puedan aumentar las dotaciones de trabajadores de la zona oriente, las que están en etapa de desconfinamiento hace una semana. “Lo importante es que el comercio funcione de manera segura, con protocolos en todas las comunas”, dice Melero.

¿Qué ha pasado con la movilidad de las comunas en desconfinamiento? El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, explica que “durante la semana pasada, cuando siete comunas de la Región Metropolitana iniciaron el paso 2 de transición, se observaron incrementos en los flujos vehiculares, especialmente en dichas zonas, con un aumento promedio en torno al 30%, mientras que si miramos al Gran Santiago en su conjunto, el incremento fue de 10,7%, lo que es consistente con la mayor actividad que se está registrando paulatinamente”.