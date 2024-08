“Se están pagando más de $700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis”, así resumió Sandro Gaete la motivación detrás de su renuncia al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El ex detective de la Policía de Investigaciones (PDI) renunció al programa luego del millonario contrato que se firmó, por trato directo, para que la empresa Unholster realizara una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos.

En entrevista con La Tercera, cuestionó que no se hubiese registrado en la plataforma de lobby la reunión que hubo entre el director de Unholster, Cristóbal Huneeus y el ministro de Justicia, Luis Cordero antes de que la cartera le asignara el dinero a la empresa. “¿Por qué no se registra esa entrevista, esa audiencia? El ministro dice que no la registró en la plataforma de lobby porque ellos no eran vendedores de nada. La verdad es que no es así. En estricto rigor, la definición legal del trabajo que hace Huneeus es gestor de intereses privados”, explicó.

Quién es Sandro Gaete, el exPDI que renunció al Plan Nacional de Búsqueda En la imagen, Sandro Gaete Foto: Andres Perez

Asimismo, mencionó que el servicio por el que se contrató a Unholster ya está siendo realizado por el Instituto Milenio de Datos en conjunto con el Museo de la Memoria y la Fundación de Archivos de la Vicaría.

“Yo no podía seguir ahí. Mire, se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares, se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio, evitaron la toma de razón de la Contraloría General de la República y el trabajo de establecer las trayectorias ya está hecho y no lo elaboró Unholster”, acusó.

Quién es Sandro Gaete

Previo a su incorporación al Plan Nacional de Búsqueda, Sandro Gaete se desempeñó en la Policía de Investigaciones (PDI).

Allí, estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos. En esa repartición, encabezó procedimientos policiales emblemáticos como la captura del pederasta y fundador de Colonia Dignidad, Paul Schäfer y del exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras.

Asimismo, estuvo a cargo de la indagatoria por el homicidio del cantautor Víctor Jara y de la investigación del caso “Retiro de Televisores”, denominado así por el nombre en clave que otorgó el Ejército a la operación que permitió la desaparición de los ejecutados políticos en dictadura.

Durante esta última investigación, uno de los funcionarios de la PDI que trabajaba junto a Gaete, Abel Lizama, reconoció haber recibido presiones de un subordinado del entonces director de la policía civil, Arturo Herrera, para que modificara un informe policial que vinculaba al general Miguel Trincado en la operación “Retiro de Televisores”.

Según reportó Ciper, tras negarse a alterar el informe, ambos denunciaron haber recibido amenazas de parte de funcionarios policiales.

A fines de 2013, la institución comunicó que Gaete había sido dado de baja. La decisión generó críticas en organizaciones vinculadas a los derechos humanos y por su parte, el detective apeló a la medida.

Finalmente, en 2014 la PDI dejó sin efecto la decisión y reincorporó a Gaete. Tres años después y luego de haber dejado definitivamente de pertenecer a la institución, se incorporó al Programa de Derechos Humanos, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.