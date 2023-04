Renca: joven fue baleado por desconocidos mientras ingresaba a su domicilio

Cerca de las 23 horas de este sábado, se registró un homicidio de un joven de 24 años en la comuna de Renca. Según las primeras informaciones, el hombre estaba ingresando al condominio donde vivía, en Avenida Miraflores cuando fue abordado por al menos dos desconocidos que portaban armas de fuego.

Los sujetos le dispararon en ocho oportunidades, impactando la zona del cráneo y el tórax.

El subcomisario Hugo Acevedo Núñez detalló que “de acuerdo a las primeras diligencias, cerca de las 23:00 horas, mientras se disponía a ingresar al condominio donde vivía, en la Avenida Miraflores, de la comuna antes señalada (Renca), fue abordado por sujetos desconocidos, al menos dos personas, quienes premunidos con armas de fuego le dispararon en al menos ocho oportunidades”.

Además, los familiares de la víctima “lo derivaron hasta el SAR Bicentenario de la comuna de Renca, donde ingresó fallecido producto de un TEC severo”. Según informó el subcomisario, “la víctima mantenía ocho impactos balísticos en la región craneal, y en la región torácica anterior y posterior”.

Sin embargo, antes de llegar al servicio de salud el hombre falleció a causa de sus lesiones.

De acuerdo a las primeras diligencias investigativas, señaló el personal policial, “es posible señalar que estas dos personas estaban a bordo de un vehículo particular no identificado, y no se puede descartar o establecer hasta el momento si es que lo estaban esperando o si se trató de un posible asalto”.

Además, “la víctima tenía antecedentes policiales, por la Policía de Investigaciones de Chile, por los delitos de robo con violencia y porte ilegal de armas de fuego”.

Por disposición del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato.