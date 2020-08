“Respeto la separación de poderes del Estado”: Bown aborda dichos sobre jueza Donoso y refuerza que “si corresponde sancionar, hay que sancionar”

La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, se refirió este domingo a sus críticas contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Si bien aseguró que tiene un “profundo” respeto por la “separación de poderes del Estado”, reiteró que hay decisiones de jueces que “si corresponde sancionar, hay que sancionar”.

Cabe recordar que la magistrada presidió -en 2016- la comisión de libertades condicionales de Valparaíso, integrada por otros cuatro jueces. Fue en esta instancia en que concedió la libertad condicional para Hugo Bustamente, el único imputado por ser el presunto autor del homicidio de la menor de 16 años, Ámbar Cornejo.

En ese contexto -y en medio de gestiones de las bancadas de diputados de RN y Evópoli para acusar constitucionalmente a la ministra Donoso-, ayer Bown manifestó que hay que ver la forma “de sancionar a un juez que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad”, agregando que “hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que de las víctimas”.

Esta mañana, en conversación con CNN/Chilevisión, la subsecretaria de la Niñez fue consultada por estos dichos y dijo: “(La crítica) no fue específicamente respecto de la jueza (Donoso). Yo respeto profundamente la separación de poderes del Estado. Esto no obsta a poder mejorar la legislación para proteger de mejor forma a las víctimas, especialmente cuando son niños, niñas y adolescentes. Me pasa que como mujer y mamá me pongo en el lugar de las víctimas (...) ¿cuántas víctimas más tienen miedo?”.

En esa línea, se le preguntó sobre la idea de sancionar a jueces y Bown aseguró que “cada vez que se produzcan situaciones en que queda libre una persona con informe de Gendarmería en contra (de la libertad condicional) y que no debiese haber estado libre, hay que investigar por qué paso eso y si corresponde sancionar, hay que sancionar”.

“No podemos dejar que estas situaciones sigan pasando, aquí había un asesino libre”, sostuvo en referencia al caso de Ámbar.

En la instancia también se encontraba la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien en respuesta a los dichos de Bown manifestó que “me parece grave y lamentable que una autoridad política como la subsecretaria Bown, se permita sostener lo que ha dicho en un video y que reafirma el día de hoy”.

La subsecretaria -dijo Muñoz- “no logra explicar por qué respeta al Poder Judicial si habla de sancionar a jueces. Nuestro país tiene una estructura tal que lo judicial tiene lógica de poder de Estado y que tiene establecidos sus propios mecanismos. Siendo una abogada, uno esperaría un mayor rigor en término de las declaraciones y se perjudica, además, el trabajo que se espera de la Subsecretaría de la Niñez, avocado a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

Agregando que “sin duda hay que cambiar el sistema de ejecución de penas (...), pero plantear eso como asociación a la sanción de jueces por las ideologías o porque supuestamente los jueces defienden los derechos humanos de los asesinos y no de las víctimas, me parece una falta de responsabilidad y respeto al Poder Judicial”.

Una opinión similar a la que emitió ayer en redes sociales, cuando aseguró que las declaraciones de Bown son “inaceptables en democracia, revela manifiesta ignorancia sobre Poder Judicial y su rol y el debido resguardo de la separación de poderes”.

