Retiro de los fondos previsionales se apodera del debate político en redes sociales

Uno de los temas que cruzó el debate político en redes sociales fue el retiro de los fondos de pensiones. Además desprendiéndose de este debate la desfavorable situación de la clase media chilena que exige más ayuda al gobierno. Así lo analiza el informe Interbarómetro de julio, elaborado por el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

“El Interbarómetro de julio refleja lo que vimos en la coyuntura. A diferencia de lo que otras veces se puede observar, aquí hay una evidente correspondencia entre la prensa tradicional y lo que son las conversaciones en el entorno digital”, dice Nicolás Freire, director del Observatorio de Política y Redes Sociales.

“El tema de las AFPs marcó la conversación digital y no solo el tema central, sino también generó coletazos”, agrega.

Uno de los primeros hitos en la evolución de la conversación política digital fue el miércoles 8 de julio, cuando se aprobó la idea de legislar el retiro de ahorros desde las AFPs. Sn embargo, el peak fue durante el 14 y 15 de julio. La razón fue el ingreso e inicio en la discusión en la Cámara de Diputados al proyecto que permite retirar el 10% de los fondos previsionales. En tanto, el segundo día tuvo una alta mención debido a la aprobación de esta reforma.

En el ranking de los actores más mencionados en la conversación digital lideran Sebastián Piñera, Sergio Melnick, Michelle Bachelet, Andrés Allamand, Gabriel Boric, Pepe Auth, Izkia Siches, Camila Vallejo, Ignacio Briones y Daniel Jadue.

“Que aparezca Piñera y Bachelet es normal. Sergio Melnick es un actor que no es común que tome posiciones de liderazgo en el entorno digital. Ocupa el lugar que antes tenía José Antonio Kast. La polarización que se está viviendo en el país ha abierto espacio a diversos actores, como Melnick y Siches”, detalla Freire.

Melnick aparece en el ranking debido a que es un usuario activo de Twitter y por sus alusiones a temas como las AFP y la economía; mientras que la presidenta del colegio médico, Izkia Siches por su presencia en el debate sobre salud y la crisis sanitaria. Por otra parte, Pepe Auth se encuentra en el sexto lugar, debido a su desaprobación al retiro de los fondos previsionales, existiendo una mención critica hacia su figura en el debate política digital.

Al hablar sobre los políticos que tienen más presencia en los medios digitales destacan los ministros Andrés Allamand e Ignacio Briones. El primero por su fuerte oposición al proyecto de retiro de las AFPs y el segundo por sus intentos de lobby en el Congreso para rechazar el proyecto.

Piñera como actor político más mencionado

Existe un 88% de los internautas que menciona al Presidente Sebastián Piñera sin etiquetarlo (esta categoría se le denomina en el estudio griterío). Por su parte, el 12% de los usuarios interactúa directamente con la cuenta @sebastianpinera

“El 88% habla de Piñera pero no le habla a, no pone mención, no lo etiqueta”, detalla el director del Observatorio de Política y Redes Sociales.

El 89% de los tuits que aluden a Piñera son negativos, haciendo referencia a temas como el manejo frente a la pandemia, la falta de apoyo a la clase media y las posibilidades de veto al retiro de los fondos previsionales. Solo el 8% son comentarios positivos, haciendo mención a la baja de casos positivos de COVID-19 y la reapertura de algunas ciudades.

Partidos y movimientos políticos más nombrados

En el ranking de partidos y movimientos políticos encabeza el listado Evópoli. ¿A qué se debe que la tercera fuerza política del oficialismo alcance este nivel de menciones? “Los liderazgos ministeriales que más se expusieron mediáticamente fueron Evópoli. Ese capital simbólico que representaba Blumel y Briones se trasladó al partido. A esto se suma que Evópoli había anunciado la intención de reconsiderar la postura partidista con respecto al apruebo al rechazo”, analiza Nicolás Freire. En segundo lugar, está la UDI que llamó la atención en la red por su extremo rechazo al retiro del 10% y por la decisión del gremialismo de pasar al tribunal supremo del partido a los parlamentarios que votaron a favor de este proyecto.

Haciendo una síntesis final los temas que se apoderaron de la discusión en redes sociales durante julio fueron el retiro de las AFP, la desigualdad, salud, críticas a la gestión de la crisis sanitaria y la crisis de Chile Vamos. “Hay un nivel distinto de observación en redes sociales las conversaciones espontáneas revelan las crisis en los momentos que ocurren y no después”, reflexiona el académico e investigador de la Universidad Central.