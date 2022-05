Roban el vehículo del alcalde de Estación Central en encerrona

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, fue víctima de una encerrona durante la jornada del domingo, ocasión en que le sustrajeron su vehículo y documentos.

El hecho fue dado a conocer por la misma autoridad comunal, quien publicó un video a través de su cuenta personal de Twitter, donde explicó la situación y apuntó que el robo no fue violento y que se encuentra en buenas condiciones de salud.

“Me robaron el auto, afortunadamente no fue un robo violento. Se hizo la denuncia correspondiente, así que confiando en Dios que se pueda encontrar rápidamente, y que las policías puedan hacer su trabajo”, mencionó.

“Como cualquier Chileno no estoy exento de que me puedan asaltar, todos sabemos la situación en la cual nos encontramos como país, así que estamos trabajando fuertemente también para que este tipo de situación no sigan ocurriendo”, agregó el alcalde.

Finalmente, la autoridad realizó un llamado a seguir trabajando con el fin de hacer de la comuna un lugar más seguro para sus habitantes. “Afortunadamente no fue algo que nos haya causado algún tipo de daño. Así que a seguir trabajando para que tengamos nosotros un país, una comuna, mucho más segura”.