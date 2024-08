¿Se cierra o no se cierra el Teatro Caupolicán? delegado Durán despeja dudas sobre la medida

El delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió a la posibilidad de clausurar el Teatro Caupolicán, tras haber afirmado ayer martes que esto era “parte de lo que se está evaluando”, luego que un carabinero, que se encontraba prestando servicios como guardia privado, falleciera baleado en las inmediaciones del recinto.

El crimen ocurrió la madrugada del domingo. En un inicio se informó que el uniformado asistía a un concierto, luego se dio a conocer que estaba desempeñando servicios de seguridad, lo que está prohibido por la institución. En ese contexto, la víctima intentó repeler una discusión que inició aparentemente por el robo de unos celulares, cuando fue herido de bala por otro carabinero que se encontraba como guardia privado.

Bajo ese escenario, el delegado manifestó que el cierre del tradicional teatro es una decisión que se “está evaluando” con “todos los antecedentes”.

“Cuando se desarrollan actividades de esta naturaleza tiene que haber una cosa que se llama directiva de funcionamiento que establece todas las condiciones en que tiene que desarrollarse una actividad de este tipo, incluido las medidas de seguridad privada, y eso es parte de la evaluación que se está haciendo”, sostuvo.

Foto: Aton Chile.

Esta jornada, tras la polémica que generaron sus declaraciones, Durán puso paños fríos a la situación.

“El Teatro Caupolicán es un teatro emblemático de la ciudad, donde han habido a través de la historia múltiples actividades sociales, políticas, culturales, conciertos, recitales, fiestas y, en ese sentido, nosotros no estamos dedicados a cerrar lugares en general y por supuesto tampoco es nuestra pretensión respecto al Teatro Caupolicán. Para aclararlo”, señaló la autoridad regional en conversación con Mucho Gusto de Mega.

En esa línea, agregó: “Lo que hemos dicho es que evidentemente cuando se producen hechos especialmente complejos, violentos, etcétera, y donde hay que verificar las condiciones de funcionamiento de cualquier espacio, es muy importante hacer la evaluación, hacer la fiscalización y verificar que cumpla con toda la normativa vigente”.

Inmediaciones del Teatro Caupolicán. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

En ese sentido, señaló que, cuando un lugar no cumple con la normativa, “hay dos cosas que se pueden hacer”: ”O se acoge a esa normativa y asegura su cumplimiento, o eventualmente, por supuesto, se tiene que cerrar”, sostuvo.

“Nuestro negocio, nuestra actividad, nuestro giro, no es cerrar actividades comerciales, no es cerrar lugares de esparcimiento y de diversión, por el contrario, es asegurar que puedan funcionar en condiciones adecuadas, con el propósito de que brinden no solo un espacio de esparcimiento, sino también seguridad, para quienes están en el interior y quienes están en el entorno”, aseguró el delegado.