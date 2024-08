SEC multa a Enel con casi $4 mil millones por deficiencia en la reposición de servicio durante mayo tras lluvias

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a la empresa de distribución eléctrica Enel con 60.000 UTM, es decir, cerca de $3 mil 954 millones, por los cortes de servicios generados a raíz del sistema frontal que azotó al país durante mayo.

En concreto, el organismo aplicó una multa de 40 mil UTM a Enel por la entrega de “información manifiestamente errónea” con respecto a las cifras de familias que se encontraban sin suministro eléctrico. Además, la empresa fue multada con 20 mil UTM por no acudir durante el tiempo reglamentado a las zonas de afectadas, lo que provocó que los clientes estuvieran hasta tres días sin energía.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, manifestó que “más allá de las multas que le podamos aplicar a empresas como Enel, lo que nos interesa es que las compañías de este tipo puedan mejorar su desempeño, ya que es inaceptable que ante cualquier evento meteorológico, sea de la naturaleza que sea, se demoren hasta 72 horas en reponer el servicio. La ciudadanía merece respeto y tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y seguro”.

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, remarcó que la distribuidora eléctrica multada “ha tenido un desempeño deficiente en sus tiempos de respuesta frente a las emergencias y en la entrega de información al regulador y a la opinión pública”.

“La ciudadanía exige, con todo derecho, contar con energía eléctrica las 24 horas del día y la empresa debe cumplir con esta premisa. Junto con respaldar la acción de la SEC, he solicitado se persigan con la mayor rigurosidad posible, las responsabilidades que contempla la normativa ante este tipo de situaciones”, indicó Pardow.

Criticas a Enel

La empresa ha sido cuestionada recientemente tras el sistema frontal del fin de semana que dejó 398.453 clientes afectados a nivel nacional, y la Región Metropolitana concentra 224.861 personas afectadas de ese total.

Tras esto, la superintendenta de la SEC, recalcó que “no hay una confianza respecto de la claridad de los datos que se informan. Por lo tanto, un equipo de la SEC va a llegar a las instalaciones de las empresas para conocer cuál es la pronta recuperación de manera efectiva y la información que sea clara, transparente y abierta”.

Y añadió que “las compañías han dado plazos que no cumplen, y han dado plazos que no son reconocibles por nuestra superintendencia respecto a que deben poner la mayor cantidad de cuadrillas, de recursos y de personal para una pronta recuperación. Si no están dando abasto, tienen que poner más recurso”.