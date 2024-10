Senadores Ebensperger (UDI) y Castro (PS) emplazan al gobierno ante crítica situación financiera del Hospital de Iquique

Los senadores Juan Luis Castro (PS) y Luz Ebensperger (UDI) dieron cuenta este miércoles del complejo escenario financiero que enfrenta el Hospital de Iquique, en la Región de Tarapacá, ante la falta de recursos, lo que ha llevado al recinto a priorizar algunas atenciones médicas y quirúrgicas.

En un punto de prensa desde el Congreso Nacional y en el contexto de la discusión del Presupuesto 2025, los legisladores acusaron que el recinto médico está al borde del colapso y que actualmente solo se están realizando determinados tipos de intervenciones quirúrgicas, dando prioridad a las emergencias, los procedimientos asociados al cáncer y prestaciones contempladas en el AUGE.

El senador Castro, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, denunció que “hoy día el hospital Ernesto Torres de Iquique está al borde de la agonía y eventualmente de la muerte”.

En ese sentido, el legislador afirmó que el centro hospitalario no cuenta con presupuesto para funcionar desde la fecha a noviembre. Castro afirmó que “le dieron dos tercios el presupuesto a principio de año, 24.000 de 34.000 millones (de pesos), (que) se agotó a tal punto que hoy día una operación que no esté en el plan auge está suspendida. Solo se opera el auge, la urgencia y el cáncer, punto”.

“Las hernias, las vesículas fuera de Auge, todo lo que sea un conjunto de patologías traumatológicas, prótesis de cadera, de rodilla, todo lo que implica el salvataje del paciente está reducido casi a un hospital de guerra. Esto es inaceptable”, complementó el también médico cirujano.

Como ejemplo, aseguró que las clásicas mangueras (corrugados) que se conectan a los ventiladores mecánicos están a punto de acabarse, con disponibilidad solo para una semana.

Respecto a los pacientes que concurren al Hospital de Iquique, Castro precisó que existe una alta población migrante que se atiende en él. “Tiene una población migrante enorme de varios miles y miles de personas bolivianas, peruanas, que están ahí en zonas de frontera con migración irregular que se atienden en el hospital de Iquique. Las mujeres van desde Bolivia al hospital de Iquique a dar a luz, eso es así”, señaló.

De todas formas, el senador Castro apuntó contra la pasada administración del recinto clínico y también contra el Ministerio de Salud, dirigido por la ministra Ximena Aguilera, acusando que hay “una falta de rescate”.

“La desidia, más la mala gestión, porque digámoslo, el exdirector del hospital que nos va a acompañar mañana en la comisión de presupuestos renunció ante la desidia, la negligencia de no querer salvar este hospital emblemático, cabeza de región y que hoy día está prácticamente estrangulado financieramente. Si esto es gestión de salud, si esto es mejora en la calidad del servicio, Iquique demuestra todo lo contrario”, aseguró el senador.

Fachada del Hospital de Iquique. Foto: Web del hospital.

“Hoy día es un punto negro de una pésima gestión y de la falta de rescate que el Ministerio de Salud está haciendo de un hospital emblemático que es el de la zona del Norte Grande más significativo”, agregó el senador Castro, por lo que solicitó “una corrección profunda de este presupuesto que hoy día está prácticamente en un plano de flotación, muchas palabras, muchos discursos, muchas mejoras, buenas intenciones, pero en los hechos el hospital de Iquique se está hundiendo”, por lo que comparó la situación con la vivida en otros recintos como el hospital Van Buren (en Valparaíso) y los San Borja y San José, en la capital.

A su vez, la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien representa a la región de Tarapacá en el Senado, reforzó que “del Hospital de Iquique hace mucho rato que se le acabaron los recursos. Eso quiere decir que hoy día están atendiendo solo las urgencias y a las personas con cáncer. A todas las otras personas que llegan por una atención al Hospital de Iquique, se las manda de vuelta a la casa”.

“En Iquique, cuando el hospital no te atiende, la gente se va a morir a su casa”, agregó la parlamentaria por la zona.

En esa línea, también señaló que en la región existe otro hospital listo para su habilitación, el cual fue construido en la comuna de Alto Hospicio, el cual no ha podido iniciar sus operaciones. “Construimos un hospital, un gran hospital, en Alto Hospicio, que tiene un equipamiento moderno que todo el mundo lo podría envidiar, pero no ha podido entrar en funcionamiento por falta de profesionales. Los concursos que ha hecho el Ministerio de Salud han sido declarados vacantes porque nadie postula. Los médicos no se quieren ir a zonas extremas donde tampoco tienen un desarrollo profesional ni un desarrollo económico, social y cultural para él y para su familia. Hoy día debemos, y el Ministerio de Salud y el gobierno deben enfrentar con energía y compromiso esta grave deficiencia que viven los hospitales de Chile, pero en particular el Hospital de Iquique”, explicó la senadora Ebensperger.