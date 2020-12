Seremi de Transporte RM informa que comparado con un año normal, solo hay “entre un 10% a 15%” de gente viajando en buses

Poca afluencia de público en general han tenido los principales terminales de buses interurbanos durante esta jornada de nochebuena. Esto, considerando que la región Metropolitana se encuentra en la fase 2 del Plan Paso a Paso, donde prohíben los viajes interregionales.

Así lo constató esta mañana el seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Eddy Roldán, en visita al Terminal San Borja, de Estación Central. “Conversando con el administrador del terminal, me decía que están a un 10% -15% de lo que es un año normal. Eso refleja que la gente se está quedando en sus casas, el llamado es a pasar estas fiestas con responsabilidad”, aseguró. “Comparado con un año normal la baja es grande”.

Roldán señaló que se pretenden efectuar 3.500 fiscalizaciones entre los dos findes, el de Navidad y Año nuevo. De estas, ya se han realizado el 50%. El grueso de estas inspecciones se han realizado tanto en buses interurbanos como rurales, reforzándose en aquellas comunas que se encuentran en Fase 3 o superiores, dado que estas sí pueden recibir viajes interregionales.

“El llamado a la gente que va a viajar, que use los documentos que la autoridad ha establecido -dijo Roldán- y a no viajar si no es estrictamente necesario”. ¿Cuáles son estos documentos? Se pueden revisar en este link.

Por su lado, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), Johanna Vollrath, hizo un llamado a respetar el límite de velocidad y no tomar alcohol si se va a conducir para así prevenir accidentes. “A cuidarse, manejar con cuidado”, dijo.

Además, ambas autoridades recordaron que en la RM ya se encuentran establecidos los cordones sanitarios para la salida de la región.