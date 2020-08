Sergio Micco tras acuerdo de Celestino Córdova y el gobierno: “Acá no hay impunidad, sigue privado de libertad”

Esta mañana, en conversación con Hablemos en Off de Radio Duna, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió al acuerdo al que llegaron Celestino Córdova y el gobierno después de más de 100 días de huelga de hambre que llevó a cabo el comunero mapuche.

Cabe recordar que Córdova actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de presidio por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Al respecto, Micco remarcó que “aquí hay un delito de incendio que produjo la muerte de dos personas que fueron calcinadas. Acá no hay impunidad. Celestino Córdova sigue privado de libertad. Esto es muy importante, porque empieza a quedar la idea (de impunidad) y no es así”.

“Las huelgas de hambre son expresiones de años, décadas o siglo y medio de falta de reconocimiento de un pueblo, de discriminación. Pero también de un Estado que ha abandonado La Araucanía”, expresó.

En el espacio radial, el personero reflexionó: “Hay una verdad en la historia de Arauco y La Araucanía. Nosotros estamos acostumbrados... el presidente de la República dijo 500 años de enfrentamiento de mapuches y no mapuches. Y toda la historiografía que he descubierto dice que, la verdad, la guerra empezó con el estado chileno en 1868 cuando no se respetó el tratado de Trapihue como sí lo habían respetado los españoles. Y esa es una verdad que no se enseña en los colegios”.

“Y hay rabia, porque los nietos escucharon de sus abuelos esa otra verdad. y Hoy la leen, la descubren y se llenan de rabia. De rabia justa”, complementó.