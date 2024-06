“Sigue siendo solo para grupos objetivos”: Minsal descarta ampliar vacunación contra la influenza a la población general

La tarde de este lunes, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, asistió a la comisión de Salud del Senado en calidad de ministra subrogante -puesto que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se encuentra con licencia médica por Covid- para entregar detalles sobre la situación epidemiológica en el país, las tasas de vacunación de influenza y la campaña de invierno.

En la instancia la ministra (s) aseguró que la campaña de vacunación “sigue siendo solo para grupos objetivos”, afirmando que “no se ha abierto a la población general”.

“No hay ningún país que ofrezca la vacunación de influenza a la población general. Eso no es algo que se recomiende por la OMS ni que sea una práctica habitual, de hecho Chile ya excede las recomendaciones de la OMS en términos de la población objetivo a quienes el Estado debe garantizarles el acceso a la vacunación”, aseguró Albagli.

En esa línea, explicó que en Chile se vacuna a “niños de más edad de la que recomienda la OMS y a población adulta más joven de la que recomienda la OMS y, por ende, la decisión de la vacunación sigue siendo solo para grupos objetivos. La vacunación de influenza no se ha abierto a la población general”.

Para la población general, la ministra (s) señaló que se recomiendan otras acciones de protección, como “reforzar las medidas generales de cuidado, como el uso de mascarillas ante síntomas respiratorios, como el lavado frecuente de manos y la higiene respiratoria, entre otras”.

Al ser consultada, respecto a si se considerará ampliar el grupo de riesgo, Albagli afirmó que desde el Minsal “siempre estamos evaluando, como autoridad sanitaria no podemos descartar las medidas, pero en este momento, con el escenario epidemiológico como lo estamos observando no hay nada que nos diga que la solución pasa por ofrecer de manera ampliada a la población general la vacunación por influenza”, indicó.

Por otra parte, señaló que en algunos de los casos “más graves” que se han reportado de la enfermedad “se explican por la coinfección de más de un agente, no solamente influenza y no solamente viral y, por ende, la respuesta no solamente está en la vacunación”.