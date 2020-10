“Soy ministro, no actúo como persona individual”: Paris aclara dichos por acceso de Fiscalía a correos y refuerza que “estoy llano a entregar toda la información"

“El Ministerio de Salud está llano a entregar toda la información que pida la Corte Suprema”. Con esas palabras, el titular de la cartera, Enrique Paris, se refirió a la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público por el manejo de la pandemia.

Cabe recordar que el Minsal se negó a la solicitud de la Fiscalía Centro Norte de acceder a los correos electrónicos del exministro Jaime Mañalich, de su exjefa de gabinete y de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el marco de esta indagatoria. Posteriormente, la Corte Suprema pidió un informe a Paris para que explicara esta decisión.

En ese contexto, el secretario de Estado aseguró ayer que “yo represento al Ministerio de Salud, no es que yo me niegue personalmente. Es insólito que cada vez que ponen esa noticia, ponen ‘Paris se niega’, no es así, es el Ministerio de Salud, el equipo jurídico del Ministerio de Salud”.

Hoy, en tanto, consultado por sus dichos recalcó que “no actúo como persona individual”. Además, reforzó que el Minsal "está llano” a entregar la información que pida el máximo tribunal y que la petición inicial del Ministerio Público “tenía fallas”.

“El Ministerio de Salud está llano a entregar toda la información que pida la Corte Suprema, lo que pasa es que la petición de la Fiscalía o del juez originalmente tenía fallas, no era correcta. Nosotros no estamos autorizados para entregar de inmediato información que es sensible para el Estado de Chile, para la seguridad del Estado y para proteger a nuestros pacientes”, dijo Paris.

En ese sentido, “si la Corte Suprema indica que hay que entregar ciertos datos y ciertas cifras, las entregaremos”, sostuvo.

Y reiteró: “Yo he dicho hasta el cansancio que estoy llano a entregar toda la información. Esto es una institución, soy ministro de un Ministerio, no actúo como persona individual".