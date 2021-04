Subsecretaria Martorell por nuevo instructivo para bienes no esenciales: tiendas de esta categoría solo podrán operar con delivery

Luego de dos semanas de prohibición en la venta de bienes no esenciales, las tiendas de esta categoría podrán volver a comercializar sus productos a partir de este viernes.

La medida causó polémica en su implementación debido a la definición de qué cosas sí se podían vender y cuáles no, por lo que el gobierno debió salir a aclarar que no se trataba de una determinación permanente.

Esta mañana, consultada por el tema, la subsecretaria Katherine Martorell manifestó que esperan no volver a implementar esta acción, pero aseguró que “todas las medidas que sean necesarias adoptar, por muy poco populares que sean, con tal de salvar la vida de las personas, se van a adoptar”.

Respecto de la comercialización de bienes no esenciales, la autoridad explicó que a partir de mañana comenzará a regir el nuevo instructivo “estableciendo la posibilidad de delivery, pero esto es muy importante, solo delivery de bienes no esenciales. Es decir, las tiendas de bienes no esenciales podrán abrir pero no atender a público. Solo pueden atender a público aquellas empresas o giros que son consideradas esenciales”.

En cuanto a los supermercados, Martorell indicó que “pueden vender sus productos tal como lo han hecho antes. Esta es una medida que tal como se señaló duró dos semanas”.

“Aquí quisiera pedirle a los supermercados su máxima colaboración para efectos de adoptar todas las medidas necesarias en la pandemia. Leí ayer que estaban confundidos respecto de la normativa. Pero la respuesta es muy simple: salió un listado que fue conocido y publicado para todas las personas y ese listado, tal como se señaló la semana pasada, es una medida que duraba hasta este jueves así que se dio certeza hace una semana”, dijo.

En esa línea, agregó que esperan que ese tipo de recintos “puedan superar rápidamente su confusión y hagan su mayor colaboración”, apuntando, además, a una mayor revisión de los permisos de desplazamiento que deben portar las personas para ingresar.

La subsecretaria añadió, igualmente, que el objetivo de la medida era proteger la movilidad de las personas. “Hasta el momento, todas las medidas nos van diciendo que a lo menos estamos manteniendo el número de casos y esperamos no tener que volver a tomar una medida como esta”, sostuvo.