Subsecretario Dougnac por proceso de inmunización: “Es probable que a fines de esta semana lleguemos a los tres millones de vacunados”

En proceso de vacunación registró un hito el día de ayer cuando se alcanzaron los dos millones de inmunizados contra el Covid-19. Un hecho que destacó este martes el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, quien adelantó que “es probable” que el país supere la barrera de los tres millones este fin de semana.

“Estamos muy contentos por como ha evolucionado el proceso de vacunación. En tan poco tiempo hemos logrado esta tremenda meta”, señaló en la entrega del Centro Comunitario Matta Sur, instancia a la que asistió junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

Según los pronósticos, con cerca de 200 mil inmunizados al día, el subsecretario adelantó que “es probable que a fines de esta semana lleguemos a los 3 millones de vacunados. Si no es este sábado, el lunes próximo”.

Sin embargo, llamó a que “hay que seguir insistiendo a la población que no estamos exentos de esta enfermedad, hay que seguir cuidándose. Mientras que no alcancemos nuestra inmunidad de rebaño, vale decir, por finales del mes de junio, el virus va a seguir circulando”.

Por otra parte, el intendente de la RM reforzó el llamado a los municipios y centros asistenciales a ceñirse al calendario de inmunización fijado por el Minsal. “Lo que hemos visto es una creciente presión de las personas por ir a vacunarse, pero es importante entender que la vacunación tiene un priorización, una calendarización. Si todos nos queremos vacunar el primer día, el sistema no funciona”, dijo.

“Esto (el calendario) está programado no sólo por la capacidad de adquirir las vacunas, sino también de ponerlas a disposición de la población, por lo tanto, hay que respetar el calendario. Por ejemplo, los profesores que ya comenzaron a vacunarse son los mayores de 60 años, no todos los profesores al mismo tiempo. Entonces si van todo ese grupo simultáneamente, lo más probable es que la atención que le podamos entregar en la atención primaria de salud no sea la adecuada”, agregó. ,

La autoridad regional fue consultada por la disponibilidad de dosis, frente a lo cual respondió que “no hay problema de stock”, pero que “lo que hemos observado es una creciente demanda, un mayor número de personas que quiere vacunarse. El llamado es a la calma, ya tendrán su turno”.

Dougnac por camas críticas ante posible rebrote: “Vamos a tener en Santiago la capacidad de responder”

El subsecretario de Redes Asistenciales fue consultado, por otra parte, por la ocupación de camas críticas y cómo se prepara el escenario ante un posible aumento de casos tras la vuelta de vacaciones.

“Nos hemos mantenido durante los últimos 15 días con cifras relativamente estables, del orden de 1.550 a 1.600 pacientes Covid hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos. Esta cifra se ha mantenido estable después de que subiera durante los últimos 15 a 30 días”, detalló.

En esa línea, manifestó que curva de evolución de la pandemia “viene en descenso” en regiones de la zona norte y sur. “En la Región Metropolitana estamos viendo un pequeño aumento que puede ser por el retorno de la gente hacia Santiago”.

Y, en ese sentido, afirmó que “en caso de que haya un rebrote en estos días que queda, estas dos o tres semanas por delante, vamos a tener en Santiago la capacidad de responder”.

“Una vez que la vacuna esté en con su segunda dosis, debiéramos esperar una reducción bien significativa no sólo del número de contagios, que a lo mejor podría seguir un poco alto, pero que va a incidir positivamente sobre una disminución de utilización de camas críticas porque la población objetivo, mayores de 60-50 años, van a disminuir su riesgo de infectar”, agregó.