“Tía Pikachu” tras violenta agresión sufrida en Plaza Italia: “No me van a intimidar”

Durante la tarde del viernes, la convencional Giovanna Grandón Caro, más conocida como la “Tía Pikachu”, fue expulsada de Plaza Italia por un grupo de manifestantes que la agredió. La constituyente del D12, debió salir del lugar con ayuda de los observadores de Derechos Humanos.

El hecho generó el repudio de usuarios de las redes sociales, además de otros constituyentes que expresaron su apoyo a Grandón. También se pronunciaron candidatos presidenciales como Gabriel Boric y José Antonio Kast, quienes condenaron la agresión.

Horas después, la “Tía Pikachu” escribió en las redes sociales. “Quiero agradecer de corazón todas las muestras de apoyo y tanto cariño -detalló en Twitter-. También decir fuerte y claro, que no me van a intimidar, que seguiré luchando por los cambios desde todos los espacios posibles”.

En la publicación adjuntó un largo comunicado. En este se refirió a lo sucedido en el lugar donde se consolidó como una de las figuras vinculadas al estallido social, y donde incluso, celebró su elección como constituyente.

“La jornada de hoy fue difícil y especialmente dura para mí. Un grupo de personas comenzaron a gritarme, insultarme, me escupieron, me tiraron cerveza, botellas, piedras, y me golpearon. A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, que yo jamás guardo o guardaré rencor, solo siento una profunda tristeza”, escribió.

También se hizo cargo de la reacción que puede generar el hecho de ser convencional. “Podemos tener diferencias entre quienes salimos a la calle a decir no más inequidad, pero lo importante es cómo nos hacemos cargo de esas diferencias. El diálogo es el camino que facilita el entendimiento y nos permite avanzar”.

“Mi sentir es que estamos viviendo tiempos convulsos, un período de cambios sociales profundos, un proceso refundacional, donde existen fuerzas que se resisten fuertemente, incluso violentamente, para que esto no ocurra -agregó-. Me temo que se está creando artificialmente situaciones que dividen al pueblo, llevándonos a un punto vulnerable que facilita las condiciones sociales y políticas para no avanzar”.

En el cierre, la constituyente señaló: “A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es, y será siempre, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también como la Tía Pikachu”.