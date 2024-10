“Todo lo que es por primera vez siempre produce un remezón”: la reflexión de Morel tras votar sin el expresidente Piñera

Este sábado, la viuda del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, acudió a votar en las elecciones municipales y regionales de este 26 y 27 de octubre.

Estos son los primeros comicios desde el fallecimiento del exmandatario, ocurrido en febrero de este año en un accidente de helicóptero en Lago Ranco.

En ese contexto, en conversación con Meganoticias, Morel se refirió a su primera vez votando sin el expresidente y expresó que “todo lo que es por primera vez siempre produce un remezón, una pena”.

Asimismo, aprovechó la instancia para recordar cómo eran los días de elecciones junto al exmandatario: “Nos levantábamos muy temprano, le gustaba ir a votar de los primeros, o sea, ya a las ocho quería salir”, señaló.

Por otra parte, la ex primera dama opinó sobre la actualidad nacional y los casos de corrupción que se han dado a conocer durante el último tiempo. Ante lo cual reflexionó que “ha sido un año de muchos escándalos, la gente solo ve toda la corrupción, toda la parte negra tras bambalinas del poder y eso yo creo que indudablemente le hace daño”, reflexionó.

“También a mi me gustaría señalar que no generalicemos, o sea yo conozco y conocí, no solo a Sebastián, a muchas personas del mundo político íntegros, capaces, comprometidos, jugados, preparados, estudiando permanente”, añadió.

En esa línea, Morel afirmó que no le gustaría que “por los escándalos se generalice a todos, porque eso es lo que nos lleva a enrabiarnos más”.

Asimismo, respecto a estos comicios, agregó que es esta misma rabia con la clase política es la que lleva a las personas no querer participar de los procesos electorales.

“Es verdad lo que decía Sebastián. Hoy es el día de la fiesta de la democracia, es verdad que es el momento de la voz de cada ciudadano. Entonces, si ya no quieren ni votar, estamos mal”, concluyó.