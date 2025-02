Tohá anuncia que Chile presentará antecedentes del asesinato del teniente Ojeda ante Corte de la Haya

“No vamos a esperar a que concluya la investigación para que la Corte tenga estos elementos”. Con estas palabras, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Estado chileno presentará “en los próximos días” ante la Corte Internacional de La Haya, los antecedentes que ha investigado el Ministerio Público en torno al secuestro y homicidio del ex teniente Ronald Ojeda, y a una eventual participación del gobierno venezolano en el crimen.

Cabe señalar que el 21 de febrero se cumplió un año desde que el militar disidente fue sacado a la fuerza desde su departamento en la comuna de Independencia por sujetos disfrazados de funcionarios de la PDI.

Diez días después, el cuerpo del exmilitar fue encontrado sin vida en la toma “Santa Marta”, en la comuna de Maipú, con claras señales de tortura, enterrado en una maleta, a 1,4 metros de profundidad bajo una capa de cemento.

La investigación del crimen está a cargo del fiscal ECOH, Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien, de acuerdo a los antecedentes del exmilitar, y las diligencias llevadas a cabo, ha sostenido que el asesinato de Ojeda habría sido orquestado por el gobierno venezolano a través de las células del Tren de Aragua dispuestas en Chile.

“Vamos a ir a la Corte”

Al respecto, la secretaria de Estado indico a 24 Horas que en los próximos días una misión encabezada por el canciller Alberto van Klaveren y un representante de la Fiscalía, viajarán a Países Bajos con los antecedentes que se han reunido en un año de investigación y que apuntan a una presunta participación del gobierno de Venezuela en el ilícito.

“Nosotros vamos a ir a la Corte antes de que termine la investigación, entregándole los antecedentes que se pueden entregar, porque la investigación todavía tiene elementos de reserva, no está abierta, desde ya. Son cosas que se están agendando y coordinando en sus detalles”, agregó.

Por otra parte, y tras meses de investigación se ha podido determinar –hasta el momento- que 16 miembros de Los Piratas de Aragua participaron en el asesinato de Ojeda, de los cuales nueve están detenidos, incluyendo a cinco que están en el extranjero a la espera de su extradición, entre ellos los cabecillas Carlos “Bobby” Gómez y el Turco. Asimismo, hay otros siete que tienen orden de detención vigente, quienes estaría fuera del país.

Ministra del Interior, Carolina Tohá

Sospechas apuntan a “perro carnicero de Maduro”

Asimismo, el Ministerio Público y la PDI sospechan que el coronel Alexander Granko, conocido como el “perro carnicero de Maduro”, estuvo en Chile en febrero de 2024 para comandar el referido crimen, siendo uno de los tres sujetos que subieron hasta el piso 14 del edificio ubicado en Independencia para sacar al disidente del Ejército de Maduro de su domicilio. Es más, con un arma en la mano, habría sido quien tomó por el cuello al fallecido militar, para luego subirlo a un vehículo y darse a la fuga.

En torno a ello, Tohá aseveró que “eso sería ya una prueba bastante directa de involucramiento oficial de instituciones del Estado venezolano. Ahora, eso puede pasar sin que necesariamente haya habido un ingreso al territorio nacional. A veces estas cosas se pueden hacer por encargo sin mancharse nunca las manos. Sería ya una cosa mucho más audaz haber venido a Chile y haber participado directamente del hecho”.

En caso de que la investigación y los peritajes acrediten esta hipótesis, la ministra señaló que “si tenemos una persona ubicada en Venezuela, vamos a pedir que se detenga”.

“Si tenemos antecedentes, vamos a pedir que se haga seguimiento y que el Estado venezolano, si no colabora, quede en evidencia que no lo hizo. No vamos a dar por cerrado el capítulo de demandarle a Venezuela las obligaciones que tiene, porque además, en virtud de, no solo de las relaciones diplomáticas, que están en un punto de congelamiento pero no están rotas, hay convenios internacionales, además está la Interpol, y muchos otros mecanismos por los cuales uno puede y está en condiciones de hacer ciertas solicitudes y ciertas exigencias”, sentenció.