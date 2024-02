Tohá tras pugna por cifras de desaparecidos en incendios: “Es muy importante remitirnos a las fuentes oficiales”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la tarde de este jueves la controversia que se ha generado por la entrega de cifras de personas desaparecidas en los incendios forestales en la Región de Valparaíso.

Tal como publicó La Tercera, en los últimos días se produjo una pugna entre la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti y las autoridades encargadas oficialmente de hacer el balance de la tragedia. Esto a raíz de la decisión de la alcaldesa de entregar precipitadamente un balance de muertos y desaparecidos que fue escalando hasta anunciar 372 casos, muy distante de los 66 de hoy se manejan oficialmente. Entre estos, solo 14 desaparecidos.

Si bien la ley dicta la creación de un sistema interconectado para la recopilación y entrega de datos, en que participan Carabineros, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, además de otros organismos colaboradores, en paralelo el municipio determinó hacer su propio conteo.

En la visita que hizo en esta jornada a la Ciudad Jardín, la secretaria de Estado fue inquirida por las incongruencias entre las cifras oficiales y las entregadas por el municipio viñamarino.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO.

“Lo hemos dicho desde el primer día, hay muchas iniciativas, hay muchas personas que se acercan a reportar preocupaciones, pero lo importante es formalizar eso en una denuncia de presunta desgracia. Entonces esos números son los que nosotros damos, no damos ningún otro, porque es importante en la información pública tratar de atenernos a las fuentes oficiales”, respondió.

Entonces, la ministra fue consulta acerca de la procedencia de las cifras del municipio liderado por la alcaldesa de Revolución Democrática (RD).

“Personas que se acercan al municipio y dan a conocer que están buscando a alguien que no lo han encontrado, pero después se encuentra la persona y no se avisa, entonces queda el número dando vuelta. Por eso es muy importante, insistimos, en remitirnos a las fuentes oficiales, que no solo recogen la información de personas que se están buscando, sino también de personas que aparecen, para ir cuadrando la cifra y tener la información actualizada”, recalcó.

Foto: Agencia Uno.

De todas maneras, la titular de Interior dijo que el trabajo está enfocado en el rescate de las víctimas, y en segundo lugar, “en la identificación lo más pronto posible para que las personas no tengan que vivir precisamente esa incertidumbre”.

Sobre los indicios de intencionalidad en la tragedia, que afectó principalmente a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Tohá apuntó que si bien no pueden “adelantar ni conclusiones ni antecedentes parciales”, enfatizó que “es un hecho es que desde el primer día aquí ha habido indicios de intencionalidad, no solo por el comportamiento que tuvo el fuego, sino por elementos que se encontraron en el lugar”.

“En Chile el incendio es de los delitos más graves que existe, tiene las penas más altas. Y yo creo que todo Chile espera que quienes fueron culpables de este desastre enfrenten esas penas”, sentenció.