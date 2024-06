Tráfico de influencias: Valencia pide informe a Unidad Jurídica para definir si abre sumario a fiscal Palma

“Hemos solicitado un informe al fiscal regional Carlos Palma, respecto de quién se refieren sus afirmaciones”.

Fue el pasado 19 de junio que, con esas palabras, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que había solicitado antecedentes a Carlos Palma respecto de una información publicada por Ciper que hacia referencia a que había recibido un ofrecimiento de parte de la pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, a cambio de que apoyara a otro candidato en la carrera para liderar el Ministerio Público.

Es que el caso no solo implicó que las aguas se agitaran nuevamente en el máximo tribunal, sino que volvió a generar tensiones al interior del Ministerio Público, porque, entre otras cosas, en medio de dicho reportaje Palma reconocía que mantenía conversaciones con el cuestionado penalista Luis Hermosilla.

Consultado sobre la conversación que había tenido con Migueles, el fiscal regional respondió al centro de investigación: “Entiendo que el señor Migueles estaba efectuándome una suerte de oferta, una vez que yo no fui designado candidato para la Fiscalía Nacional, oferta que yo nunca pedí ni a él ni a nadie. Por esta razón, y ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él”.

Por lo mismo se le había pedido máxima premura al fiscal para que entregara todos los detalles que tuviera al respecto, y así despejar qué estaba tras el intercambio.

Y esa respuesta, como pudo conocer La Tercera, llegó a manos de Valencia el sábado 21 de junio. Tras ello, eso sí, se le pidió hacer una clarificación, la que hizo llegar en horas de la noche del domingo.

Con los antecedentes en mano, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, el fiscal nacional pidió informe a la Unidad Jurídica a fin de que se pronuncie respecto de irregularidades.

De esa forma, el máximo persecutor decidirá si hay antecedentes que ameriten iniciar una investigación administrativa respecto de Palma.

De iniciarse, en todo caso, desde Fiscalía trasmiten que será un proceso reservado del que no se podrá informar.