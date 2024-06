“No es oportuno”: Valencia le da un portazo a solicitud de reunión de jueza Ángela Vivanco

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este miércoles a la intención de la exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de reunirse con él a propósito de la divulgación de un diálogo de su pareja Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, durante el proceso en que el Senado discutía la propuesta del Ejecutivo para encabezar el Ministerio Público.

Vivanco sostuvo que su interés era manifestarle a Valencia su “preocupación” por el tema.

Consultado al respecto en el Congreso, el fiscal nacional expresó que no era “oportuno”.

“No he hablado, no he tenido la ocasión de hablar con la ministra Vivanco y no tengo conocimiento de que esté pidiendo explicaciones. Solo recibimos algunos mensajes escritos de parte de la señora ministra, solicitando una entrevista con el fiscal nacional”, dijo.

Valencia precisó que la jefa de gabinete de la Fiscalía Nacional tomó contacto con ella, haciéndole ver que la normativa interna institucional plantea que una solicitud de esa naturaleza, de entrevista, debía ser expresada por escrito en los canales formales.

“Ella hizo una presentación solicitando una entrevista y además poniendo el conocimiento de la Fiscalía a un conjunto de hechos. que básicamente son los mismos que también había, entiendo, planteado en una declaración pública y en consecuencia de eso, la ministra Vivanco le pide explicaciones sobre ello”, agregó Valencia.

La magistrada emitió el domingo el comunicado aludido por el fiscal Valencia, tras un la publicación de un reportaje de Ciper. En la nota se difunde una captura de pantalla de una conversación por mensajería entre el fiscal Carlos Palma y Migueles, que Palma envió al abogado Luis Hermosilla. Según Palma, envió esa captura al penalista para expresar su molestia porque Migueles le habría ofrecido el puesto de Xavier Armendáriz a la cabeza de la Fiscalía Centro Norte.

El domingo, Vivanco dijo que solicitaría a Valencia tratar la situación y volvió a referirse a ello el lunes. “Le mandé un mensaje y me dijeron que me van a avisar cuando él pueda hablar conmigo porque a mí este tipo de temas me preocupan”, dijo.

Valencia no habló con ella, sin embargo, le dio a conocer su negativa.

“Le hemos respondido temprano hoy, durante la mañana, que hay consideración de esa comunicación y hemos solicitado un informe al fiscal regional Carlos Palma, respecto de quién se refieren sus afirmaciones, y que de momento, considerando nuestros procedimientos internos, no es oportuno acceder a esa entrevista”, cerró.