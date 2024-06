“Un exceso de buena fe”: jueza Vivanco defiende a su pareja tras revelación de sus mensajes con fiscal

“De conversaciones personales de mi pareja o de mi familia no tengo ninguna noticia, ni pregunto, ni tampoco estoy inmiscuida en eso porque no me corresponde. Del mismo modo que las conversaciones mías tampoco son un tema de mi familia. Yo tengo muy separadas las aguas”, aseguró este lunes, antes de la reunión del Pleno de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco.

Así, la magistrada abordó el reportaje de Ciper, en que se reveló un diálogo de su pareja, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, durante el proceso en que el Senado discutía la propuesta de fiscal nacional del Ejecutivo.

La conversación por WhatsApp se conoció por un pantallazo que Palma le envió al abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono fue incautado por el Ministerio Público tras conocerse el audio que revelaba presuntas coimas a funcionarios públicos. El medio señala que Migueles le habría ofrecido a Palma pagarle un doctorado e instalarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. “El señor Migueles estaba efectuándome una suerte de oferta, una vez que yo no fui designado candidato para la Fiscalía Nacional, oferta que yo nunca pedí ni a él ni a nadie. Por esta razón, y ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él”, aseguró Palma a Ciper.

El domingo, Vivanco emitió un comunicado y este lunes respondió consultas de la prensa.

“Son mensajes personales de él. Solamente voy a decir que aquí ha habido un exceso. Un exceso de buena fe por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra. El resto, me parece a mí que va a haber seguramente acciones en el caso, por lo cual no me corresponde pronunciarme a mí porque no fue en un entorno que yo tuviera participación”, afirmó.

Vivanco afirmó que quiere conversar sobre el tema con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Le mandé un mensaje y me dijeron que me van a avisar cuando él pueda hablar conmigo porque a mí este tipo de temas me preocupan. Me preocupa que se mezclen planos entre un ministro de Corte Suprema y cosas que hace su familia. Me preocupa que se hablen de parientes míos como que han obtenido cargos gracias a mí cuando son personas que tienen larga trayectoria profesional. Entonces hay afectaciones de situaciones que realmente creo que no corresponden”, señaló afirmando que se trataba de un tema de deferencia, en primer lugar, y segundo, de preocupación legítima.

“Ni Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación”

Respecto a Hermosilla, Vivanco indicó que lo conoce hace años a él y a su hermano Juan Pablo, con el que trabajó cuando era asesora de Anatel.

“Conocí a Lucho Hermosilla como hermano de Juan Pablo. Y sí tuve muchas veces conversaciones con él. Pero ni Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación. Yo postulé por mérito y afortunadamente mucha gente apoyó a esa candidatura”, aseguró.

Además, señaló que no hay nada que deba reprochar a Migueles.

“Yo no tengo nada que reprochar porque cada persona es adulta y tiene su vida. Solo, como digo, aquí ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no en una influencia ilegítima, sino tratar de dar una información que pidió”, aseguró.

Respecto a eventuales presentaciones ante la justicia de su parte, Vivanco lo descartó.

“A mí no me corresponde porque no son mensajes míos. En lo que a mí respecta, yo ya dije lo que tenía que decir en ese comunicado, no voy a hacer más declaraciones sobre el tema y si converso con don Ángel va a ser para manifestarle mi preocupación. Yo no voy a iniciar acciones legales. Quienes las inicien serán aquellos que se han visto directamente afectados”, aseguró.