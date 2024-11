Tras listado de nombres: Colegio de Abogados afirma que Juan Pablo Hermosilla intenta “una estrategia para validar ante tribunales”

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, abordó el listado de nombres que entregó el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, quien develó ante la prensa una veintena de nombres de fiscales y jueces que habrían tenido contacto con el acusado por delitos s de corrupción en el marco del caso Audio.

Tras estas revelaciones, la organización colegiada inició una investigación para determinar si Hermosilla incurrió en una infracción al Código de Ética. Ante esto, Vergara señaló que no las declaraciones del penalista “pareciera no tener un interés meramente informativo” sino que “de alguna manera está tratando de configurar una estrategia para validar estos antecedentes en los tribunales”.

En vista de aquello, el líder de los colegiados preció: “Una de las cosas que nuestro Código de Ética no permite, es lo que se llama litigar por la prensa. Los antecedentes procesales respectivos se deben hacer valer en el proceso ante los jueces y no se deben anticipar ante la prensa”.

“No puedo decir que sea correcto o incorrecto. Hago ver la preocupación que, al menos yo, tengo con lo que está ocurriendo”, remarcó en conversación con CNN Radio.

Respecto a las eventuales consecuencias que podría tener la indagatoria ética que inició el colegio, explicó que “se pueden formular cargos. Y si se formulan cargos, se inicia un juicio ético que queda a cargo del Tribunal Ético del Colegio, que es un órgano independiente y cuyas resoluciones son apelables”.

Independiente del resultado de la investigación, Vergara señaló que en el caso de que se acredite una falla, “desafortunadamente” no hay castigos que afecten el ejercio de la profesión del acusado.

“La sanción es simplemente moral. Una amonestación, esa es la más leve, hasta la más grave –que no creo que sea la que correspondería aplicar en un caso como este– que es la de expulsión. Pero eso no influye o no incide en la facultad que tiene el abogado de ejercer su profesión”, puntualizó.