Tras nuevo traspié de Yáñez para retrasar su formalización: Tohá sostiene que “el criterio del gobierno ha sido claro”

Este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso que presentó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para retrasar su formalización agendada para el próximo martes 1 de octubre. Bajo ese escenario la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por el tema, asegurando que los plazos planteados en el criterio del gobierno -ante formalizaciones de autoridades- se cumplirán.

El denominado “criterio Tohá” consiste en que si un funcionario de gobierno o de instituciones dependientes de la Presidencia, se debe enfrentar a un proceso de formalización, deberá dejar su cargo.

En ese sentido, la titular de Interior aseguró que “el criterio del gobierno ha sido claro. Funcionarios de alto nivel, autoridades que tienen roles de responsabilidad que al mismo tiempo están formalizados no es una buena combinación y vamos a evitar que eso pase”.

Con ello, indicó que “los plazos para eso se conocen y van a suceder las cosas dentro de esos plazos”.

En esa línea, se refirió a la eventual renuncia del general director, la que debería efectuarse antes de su formalización.

“El criterio que el gobierno tiene es respetuoso de la institucionalidad, es respetuoso de que hay procesos investigativos de los cuales todavía no se puede llegar a conclusiones. Pero lo que necesita el país es que todo este proceso y esta investigación no afecte el funcionamiento del Carabineros, que toda esta investigación no disminuya la capacidad de las policías de responder a las necesidades de las personas”, señaló.

En ese sentido, dijo que “las decisiones del gobierno, las que se han anunciado y las que van a venir a continuación van a tener que ver con ese foco, exclusivamente con ese foco”.

Sobre el día en que renunciaría Yáñez, Tohá insistió en que el gobierno no especulará “con plazos. Van a ir pasando las cosas y las van a ir sabiendo en el mismo momento en que sucedan, nadie va a tener nada escondido”, afirmó.