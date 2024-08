Tras resultados de Enusc 2023: Vergara afirma que “un delito que no se denuncia, es un espacio que facilita la impunidad”

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) reveló que más de la mitad de las personas consultadas, que fue víctima de un hecho delictual, decidieron no presentar denuncia una vez ocurridos los hechos.

En detalle, el estudio muestra que el 52,5% del total de los hogares que fueron víctimas de un delito, “no lo denunció formalmente”. Mientras que solo el 47,5% de las personas consultadas realizó la denuncia.

Esta mañana el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en conversación con Canal 13, se refirió a esa cifra, asegurado que eso demuestra que existe “una brecha muy importante que llenar”.

“Esto lamentablemente se ha mantenido mucho en el tiempo, hacia atrás también, en nuestro país y particularmente el foco de hoy es que queremos solicitarle a la ciudadanía que nos ayude con información, que haga la denuncia”, sostuvo.

Para el subsecretario, la cifra de personas que no denuncia un delito significa que “hay un universo que hoy día no está cubierto, y lo que pasa con eso es muy simple, es tan simple como complejo, y significa que un delito que no se denuncia, es un espacio que facilita la impunidad”.

“La evidencia lo que nos muestra entre los tantos factores que reducen el delito, es justamente la reducción de la impunidad”, sostuvo.