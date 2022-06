Tras reunión con el gobierno, trabajadores de Codelco anuncian paro nacional por cierre de Ventanas: “Estamos convencidos que el camino es una paralización”

El directorio de Codelco aprobó este viernes por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas. La decisión de la estatal se dio en medio de una compleja situación socioambiental del polo industrial de Puchuncaví-Quintero, luego de que en las últimas semanas se dieran distintos episodios de intoxicaciones en la zona.

La resolución, sin embargo, generó molestias. Es así, que este sábado, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) que agrupa a los sindicatos de Codelco, se reunieron con el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson y la ministra de Minería, Marcela Hernando, tras su término el presidente de la organización Amador Pantoja informó que realizarán un paro nacional.

¿El motivo? No están de acuerdo con el cierre de la fundición Ventanas. Por ello, Pantoja sostuvo que “estamos convencidos que hoy día el camino más importante es simplemente una paralización, en donde ya tenemos otras organizaciones que hoy van a incorporarse a este proceso. No nos quieren escuchar, ni entender y le garantizamos que la inversión es mucho menor que el cierre, y eso significa que no hay voluntad”.

“Nos hemos escuchado bastante, nos hemos dicho muchas cosas con la ministra y el ministro, pero no tenemos avances, hoy día vamos a empobrecer una comunidad y lo queremos decir hoy día mirándole la cara al país, se va a cerrar ventana”, subrayó Pantoja.

Por otra parte, aseguró que es “muy difícil que cambiemos nuestra posición, salvo que existan buenos gestos” y acusaron que el cierre “nunca se conversó con los trabajadores, ni menos con una federación, entendemos y veníamos convencidos que no iban a cambiar la decisión, pero nos interesaba esta reunión para que de verdad nos escucharán y para que el gobierno sepa cómo ha funcionado Codelco durante los últimos años. Ojalá esto que está ocurriendo hoy día no vuelva a ocurrir nunca más”.

Así, recalcó que “la única garantía es nuestra empleabilidad y la vamos a defender hasta el último minuto. Por eso, es que le decimos al Presidente Gabriel Boric, escúchenos, tiene la posibilidad de reivindicarse con la gente”.

En concreto, sobre el paro, aseguró que “ya tenemos nuestra ruta trazada, nos vamos a dirigir a nuestra sede para hacer la conexión correspondiente con nuestros 15 federados para cerrar nuestros objetivos y después buscar el espacio con los 26 presidentes de los sindicatos y empezar a colocar las condiciones de cuándo iniciamos este inminente paro, no nos gustaría estar en esta posición, pero no nos siguen escuchando”.

En tanto, por parte del Ejecutivo, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, explicó que es importante tener “este espacio de diálogo, las puertas están abiertas para poder llegar a un acuerdo”.

En la misma línea, enfatizó en que había temores de que el cierre de la fundición “fuera a significar el hecho de quitar la obligación legal de fundir el mineral, particularmente en Ventanas y hemos dicho que ésta flexibilidad habilita la posibilidad de invertir en mejores tecnológicas y en lugares donde no estén saturados ambientalmente y la ciudadanía ha celebrado”.

Por último, sostuvo que el pasado miércoles “les reiteramos la invitación a la federación de trabajadores de Codelco para poder trabajar en conjunto y que se fortalezca el compromiso por parte del Estado y que la minería pueda aprovechar las ventajas comparativas”.

Por su parte la ministra de Minería, Marcela Hernando, afirmó que “en esta reunión, lo que nosotros estábamos buscando era acercar las posiciones y no aumentar las brechas, nosotros entendemos la labor que ellos tienen como dirigentes sindicales y de representar a sus asociados, nosotros vamos a seguir insistiendo en que nuestro interés como gobierno es seguir invirtiendo en Codelco, para eso vamos a tener buenas noticias, en lo próximo esto no significa una privatización, y no vamos a avanzar en privatización, que son los grandes temores que a ellos les afectan”.

Asimismo precisó que los usuarios de la fundición podrán seguir entregando su poder de compra, pero que es la Enami, como intermediaria, la que se debilita, lo cual genera los problemas con los pequeños mineros.