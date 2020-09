Trasladan a Celestino Córdova al Centro de Educación y Trabajo de Vilcún

Esta jornada el machi Celestino Córdova, fue trasladado hasta dependencias del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún, tras reponerse de la huelga de hambre que mantuvo por 107 días y que depuso tras llegar a un acuerdo con el Gobierno por una serie de demandas.

Córdova - que cumple una condena de 18 años de presidio por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay- permanecía desde el 16 de julio internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial al Centro de Educación y Trabajo de Vilcún.

Mediante un comunicado Gendarmería informó que el traslado al recinto de Vilcún se produjo a las 8.00 de este sábado. El cual se produjo bajo un completo hermetismo al interior de una camioneta de la institución.

“Esta mañana, luego del alta médica y por disposición del Director Regional de Gendarmería ya que contaba con la aprobación del Consejo Técnico, el interno fue trasladado en un operativo a cargo de Personal Institucional, para que así pueda seguir cumpliendo su condena en el CET de la Colonia Mendoza de la Comuna de Vilcún”, aseguró la institución.

Una vez que el machi se encuentre totalmente recuperado podrá acudir a su rewe por un plazo de 30 horas, previa autorización del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún.

Quien fue crítico de la medida fue el diputado RN, Miguel Mellado, que indicó que “Celestino Córdova se haya ido al CET de Vilcún no es ninguna novedad, eso es lo que negoció el gobierno de rodillas con este asesino, que va a cumplir su condena en un hotel 5 estrellas que no tiene casetas de vigilancia, que no tiene ningún resguardo”.

Para agregar que "yo lamento que el gobierno el haya negociado esto que es un mal precedente y si Palma Salamanca se arrancó de la cárcel en helicóptero, Celestino Córdova va a salir caminando del CET de Vilcún, debido a que este centro no tiene ninguna medida de seguridad drástica para que vayan ahí asesinos como En este caso, el asesino del Matrimonio Luchsinger Mackay”.

