Tribunal Constitucional rechaza requerimientos por indultos a Jorge Mateluna y otras seis personas otorgados por el Presidente Boric

Este viernes, el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer su sentencia por el requerimiento presentado por el indulto que otorgó el Presidente Gabriel Boric en favor del recluso Jorge Mateluna, rechazando el requerimiento presentado por un grupo de senadores. También se rechazaron los escritos presentados contra otras seis personas indultadas tras ser condenadas por delitos en el contexto del “estallido social”.

El 16 de enero de 2023, los senadores Javier Macaya, Francisco Chahuán, Ximena Rincón, Luciano Cruz-Coke, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira, José Miguel Durana, Matías Walker, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens, Carlos Kuschel, Felipe Kast y Sebastián Keitel, presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad respecto del Decreto Supremo Exento Nº 3212 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, firmado con fecha 29 de diciembre de 2022.

En la resolución de más de 100 páginas, el TC aseguró que “sobre la base, por lo tanto, de que el decreto que favoreció al señor Mateluna sería un acto administrativo -que no lo es- que contendría sólo una mención genérica en su parte considerativa de informes y antecedentes emanados de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile y no fundamentos precisos, la referida impugnación termina basándose únicamente en no haberse ajustado el decreto de indulto a la Ley N° 18.050, específicamente a su artículo 6°. Es decir, nuevamente nos encontramos aquí frente a un eventual vicio de ilegalidad que a esta Magistratura Constitucional no le compete controlar”.

Asimismo, en base al argumento de que Mateluna ya había obtenido un indulto previo durante el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, el TC señaló: “En relación con la omisión de referencia en el decreto supremo de que se trata a una de las causales de denegación del indulto contenidas en la ley y aplicables al señor Mateluna - referida a su reincidencia en la comisión de delitos y en que ya había sido indultado previamente (art. 4° letra c) – y que conduce al requerimiento a estimar que el acto no tiene una fundamentación suficiente para su otorgamiento, ello constituye una cuestión que, como aquellas de carácter genérico que ya revisamos, desconoce la naturaleza de la institución del indulto contenido en la Carta Fundamental y se mueve en el plano de un conflicto de simple legalidad”.

Así, el TC concluyó que “no correspondiendo a este Tribunal -como se ha expresado reiteradamente en este fallo- juzgar las motivaciones que habrían llevado al Jefe de Estado, por medio de su Ministro de Justicia, a conceder la gracia, ni ejercer un control de legalidad bajo el argumento de que esta materia tiene rango constitucional, como afirman los requirentes, no cabe más que rechazar las ya mencionadas impugnaciones de índole específico relacionadas con el decreto que favorece al señor Mateluna”.

En cuanto a los ministros, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández estuvieron por acoger el requerimiento de los legisladores que buscaba impugnar el indulto otorgado por el Presidente Boric.

Mientras que la presidenta del TC, Nancy Yáñez Fuenzalida más los ministros, Daniela Marzi Muñoz, Rodrigo Pica Flores, María Pía Silva, Nelson Pozo, rechazaron el requerimiento presentado.

También se rechazaron los requerimientos presentados contra los indultos que beneficiarion a Brandon Rojas Cornejo, Luis Castillo Opazo, Bastián Campos Gaete, Jordano Santander Riquelme, Claudio Romero Domínguez y Felipe Santana Torres, todos ellos condenados en el marco del “estallido social”.